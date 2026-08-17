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Flor Vigna, ¿QUÉ HACÍA ANTES de hacerse famosa en ‘La Casa De Los Famosos’?

Flor tiene una gran trayectoria en realities de baile, fuerza física y hasta en telenovelas.

Agosto 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Flor Vigna tiene una trayectoria poco conocida en México.

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A Flor Vigna la conocimos en México tras su paso por ‘Supernova Génesis’. Fue anunciada como rival de Alana Flores luego de que Samadhi Zendejas dejara el combate. Al final, se coronó. Luego ingresó a ‘La Casa Más Famosa de México’, pero su carrera ya estaba consolidada, al menos en Argentina.

Florencia Giannina Vigna nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires y tiene 32 años. Se ha desempeñado como actriz, bailarina, cantante, conductora y personalidad de televisión.

Aunque en la actualidad suma proyectos en diferentes áreas del entretenimiento, la televisión fue la plataforma que cambió el rumbo de su carrera.

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En 2014, ingresó a ‘Combate’, un reality en el que dos equipos se enfrentaban en distintas pruebas físicas en Argentina.

Un año después, fue elegida campeona absoluta de las temporadas tres, cuatro y cinco, consiguiendo triunfos consecutivos.

Después dio otro salto al incorporarse en 2016 a ’Showmatch Bailando por un sueño’. Junto a Pedro Alfonso consiguió ganar la competencia y volvió a quedarse con el título en 2017. Posteriormente regreso al certamen en 2019, esta vez acompañada de Facundo Mazzei, y consiguió llegar nuevamente hasta la final.

Los resultados terminaron por colocarla entre los rostros populares de los realities argentinos y le abrieron las puertas para desarrollar una carrera fuera de los concursos.

Con una popularidad ya consolidada, Flor buscó ampliar su faceta como actriz. En 2018, participo en la telenovela ’Simona’ donde interpretó a ‘Trinidad Berutti’, personaje que también llevó al teatro.

Ese mismo año formó parte de ‘Mi hermano es un clon’ y en 2019, un año después, volvió al teatro con ‘Una semana nada más’.

En 2021, se lanzó como solista con ‘¡Uy!’, una canción con la que se alejó de los sets de televisión y de los concursos.

Después lanzó temas como ‘Suelto’, ‘Una en un millón’, ‘Sabor a ti’, ‘Eres tú’, ‘Rumba’ y otras colaboraciones. Su perfil oficial en Spotify señala que ‘Uy!’ consiguió millones de reproducciones durante sus primeros días de lanzamiento, mientras que posteriormente trabajó con artistas como Rodrigo Tapari, Miss Bolivia, Mario Luis y Kaleb Di Masi.

Pero Vigna no para y entre sus retos quiso internacionalizar su carrera por lo que se mudó a México. El pasado 26 de julio fue la octava habitante revelada para ‘La Casa De Los Famosos México’ 2026.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Antes de entrar, la argentina reconoció que una de sus mayores pruebas sería convivir las 24 horas con personas que prácticamente no conocía. También adelantó que intentaría entender los conflictos como parte del juego y evitar tomarse personalmente lo que ocurriera durante el encierro.

El 12 de agosto Flor quedó nominada durante la tercera gala de nominación, por lo que su permanencia en el programa estaba en riesgo, sin embargo volvió para seguir su “romance” con ‘Ese Pérez’.

Flor Vigna
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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