Sigue el liderazgo en rating de La Casa de los Famosos México en tercera gala de eliminación

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México no solo trajo sorpresa por la salida de Arantza Ruiz, sino que consolidó la preferencia de la audiencia.

Y es que el reality se refrendó como la emisión dominical de mayor audiencia en TV abierta, al registrar un alcance de más de 11.7 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

La Casa Superó a su competencia por más de 94%.

Todo ocurrió mientras el programa domina la audiencia dominical de televisión abierta, al registrar un alcance de más de 11.7 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM.

El pasado domingo, la gala en la que Arantza Ruiz tuvo que abandonar la casa, superó a su competencia por más de

94%.

¿No has visto La Casa de los Famosos México? Es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La conducción está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, en sus emisiones por las estrellas y Canal 5. Los conductores de la emisión 24/7 por ViX, son Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.