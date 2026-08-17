¿Yanet García ERA LA ELIMINADA en ‘La Casa De Los Famosos’? Exhiben error en plena gala

Tremendo escándalo se desató en las redes sociales luego de que en la tercera gala de eliminación de ‘La Casa De Los Famosos México’ se anunció al expulsado de la noche, pero en el cintillo de la televisión a apareció otro nombre.

Todo ocurrió cuando los seis nominados esperaban conocer la decisión del público.

Yanet García habría sido la primera habitante anunciada para volver a la casa. Sin embargo, mientras la creadora de contenido celebraba la noticia, en la televisión apareció un cintillo que decía: “Yanet, tercera eliminada de la temporada”.

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Ala madre no me fijé que la cintilla que aparece dice “Yanet, tercera eliminada”#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZTptji0XW6 — ana ☁️🦋 (@pamind13) August 17, 2026

La contradicción entre lo que dijo Galilea Montijo y el mensaje en T.V. no pasó desapercibido. Menos porque estuvo el tiempo suficiente para que algunos espectadores registraran el hecho y lo difundieran en redes sociales.

La situación provocó cuestionamientos sobre si se trató simplemente de una plantilla colocada por equivocación o si el gráfico había sido preparado previamente para el otro resultado.

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En tanto, ni el propia gala ni después la producción de ‘La Casa De Los Famosos’ informó algún error en los votos, la eliminación o si el gráfico representó un resultado distinto al anunciado oficialmente.