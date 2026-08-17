Habrá juicio contra Eduardo ‘N’ tras denuncia de vi0l4ción de Elisa Vicedo, hace 8 años

“Hemos llegado muy lejos, mucho más que muchas de las mujeres que denuncian en México”.

La actriz Elisa Vicedo confirmó que el caso por abuso sexual que denuncio en 2018, llegará a juicio oral. La noticia ocurre después de ocho años de proceso legal y luego de ganar todos los amparos a los que ha recurrido Eduardo ‘N’, quien la agredió sexualmente en 2016 y físicamente en 2018.

Vicedo lo denunció mediante un video en sus redes sociales y aclaró que aún no existe fecha para el juicio.

“No sé cuándo será la fecha de juicio y tampoco les puedo decir si va a ser en un año o en dos”, indicó.

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A pesar de la incertidumbre que vive, Elisa subrayó que el proceso avanzó más de lo que logran la mayoría de las denunciantes en México: “Hemos llegado muy lejos, mucho más que muchas de las mujeres que denuncian en México”, dijo.

Y es que según el Centro de Atención de Víctimas que cita la propia actriz, ninguna mujer continúa con una denuncia por violación después de los cinco años. Vicedo lleva ocho años y dos meses en el proceso, una cifra que, según afirmó, es única en las estadísticas del país.

El caso de Elisa se remonta a 2016, cuando el actor y productor argentino conocido por telenovelas como ‘Un refugio para el amor’ y ‘Mi adorable maldición’, abusó sexualmente de Vicedo durante un rodaje.

Dos años después, en junio de 2018, la golpeó frente a su padre en el Parque Hundido de la Ciudad de México, cuando ella ya había comenzado a hablar del abuso con personas del medio artístico.

La agresión le provocó una lesión en el rostro que requirió cirugía maxilofacial, y hernias en las vértebras C3, C4, C5, C6 y C7, que son permanentes.

“Ese día comprendí que existían más víctimas”, dijo Vicedo en el video.

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Hasta la fecha, la actriz asegura tener conocimiento de que Eduardo ‘N’ habría violentado o abusado sexualmente de otras catorce personas.