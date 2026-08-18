Aldo CIERRA Ibiza y solo quedan 2 habitaciones: ¿Ahora quién duerme con quién en La Casa?

En la dinámica del elevador participaron Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Aldo Rendón, para responder sobre momentos que han ocurrido dentro de La Casa de los Famosos México.
El ganador fue Aldo Rendón, quien tuvo el beneficio de decidir cómo reconfigurar las habitaciones, que de tres, pasaron a ser dos.
Así estaban organizadas las habitaciones:
Malibú
Mariana
Masad
Flor
Yahir
Tulum
Memo
Karina
Brianda
Moisés
Gema
Ibiza
Aldo
Cynthia
Ernesto
Ese Pérez
Luis Chaparro
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¿Cómo organizó Aldo Rendón la nueva configuración de las habitaciones?
Aldo Rendón decidió cerrar Ibiza, donde él dormía. Así que decidió enviar a:
Yanet, Cynthia y Ernesto, a habitación Malibu
Luis, Ese Pérez y Aldo, a habitación Tulum
Así que ahora, en Tulum duermen:
Tulum
Memo Schutz
Karina Torres
Gema Garoa
Brianda Deyanara
Moisés Peñaloza
Aldo Rendón
Ese Pérez
Luis Chaparro
Malibú
Mariana Ochoa
Masad Altamami
Flor Vigna
Yahir
Yanet García
Cynthia Klitbo
Ernesto Laguardia