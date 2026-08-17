Danielle Dithurbide y equipo de ‘Despierta’ sorprenden al confirmar un EMBARAZO: “Será niño”

Alix Aspe está por comenzar la recta final de su embarazo, pero en el noticiario ‘Despierta’ donde trabaja, ya se suma una conductora con un nuevo embarazo. Con unos churros de azúcar, Danielle Dithurbide ayudó a confirmar la noticia la mañana de este lunes 17 de agosto.
Se trata del embarazo de la conductora Viviana Leal, quien muy feliz comió un churro. Toño de Valdés, captó el mensaje: “Ella dijo que la próxima vez que comiera un churro, estaría embarazada. Y de repente le da la mordida”.
“Es niño. Tengo quince semanas, no sabía cómo no se habían dado cuenta. Se llamará Luis Guillermo”, dijo Viviana Leal.
“Estoy muy contenta, Danielle supo desde un inicio”, compartió al anunciar que el bebé nacerá a finales de enero.
“Y con esta muy bonita noticia para nosotros nos vamos, se quedan en Hoy”, dijo Danielle Dithurbide.
Viviana Leal presumió su pancita
“ 15 semanas de embarazo. Un bebé soñado, profundamente deseado, que llegó a cambiarnos la vida en todos los sentidos… Yo, durante mucho tiempo, preferí no hacerlo público. No porque no estuviera feliz, sino porque cuando deseas tanto algo, también aparece ese miedo enorme de que todo esté bien”, escribió en Instagram.
“Mi bebé me acompañó durante todo el Mundial, a partidos, al trabajo, a viajes, a días larguísimos y a momentos muy especiales”, anotó en su red social.