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Cómo reaccionó Alejandro Ruiz, papá de Arantza, ante su eliminación de La Casa de los Famosos México

El actor que vimos en telenovelas como ‘Esmeralda’ y ‘Mañana es para siempre’, estuvo apoyando a su hija en cada momento.

Agosto 17, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Papá de Arantza Ruiz reacciona a su salida de La Casa de los Famosos México

Televisa, Edson Vázquez

Alejandro Ruiz estuvo en la pantalla de Televisa durante décadas, y ahora es turno de que los reflectores iluminaran a su hija Arantza en La Casa de los Famosos México, donde fue eliminada en la tercera semana.

En redes sociales se dividieron opiniones respecto a la salida de la actriz, quien se mostró emotiva tras salir del reality show que la puso a prueba.

Pese a lo que diga el público, Arantza Ruiz goza del apoyo incondicional de su familia. Así lo dejó claro su padre Alejandro Ruiz, quien se alejó de las telenovelas desde hace tiempo.

En redes sociales, dedicó publicaciones para Arantza: “La aventura ahora comienza aquí afuera, mi vida”.

“Felicidades, lo diste todo. La mejor aventura está aquí afuera. Tu familia está orgullosa de ti y te amamos, mi vida”, escribió en la imagen.

Durante las tres semanas que Arantza Ruiz vivió la experiencia, su padre la apoyó incondicionalmente con videos y publicaciones en redes sociales.

Invitaba a votar por ella, se conectaba a platicar con el público y a defenderla mientras también recordaba el talento de Arantza y su trayectoria en proyectos como la serie de “Juana Inés” y la serie “El Hotel de los secretos”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Arantza Ruiz La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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