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‘La Rosa de Guadalupe’ llora la muerte de uno de sus actores por una ENFERMEDAD RENAL

Ya había dejado las sesiones de diálisis para enfocarse totalmente en cuidados paliativos.

Abril 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Querido actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ falleció por un fallo renal.

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“Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”.

Uno de los queridos actores de ‘La Rosa de Guadalupe’ falleció en medio de su lucha contra una enfermedad renal. El entrañable ‘Peco’ perdió la vida luego de haber anunciado en sus redes sociales que había dejado las sesiones de diálisis para enfocarse totalmente en cuidados paliativos.

A raíz de su decisión, la familia pidió donaciones para cubrir los gastos de enfermería, manejo del dolor y equipo médico necesario para que pudiera sobrellevar en comodidad y tranquilidad el proceso.

Se sabe que Luis Alberto Riolobos Sobisch falleció por complicaciones derivadas de un padecimiento renal, mismo que lo había aquejado desde hacía tiempo y, por el que estaba en tratamiento.

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Diversos medios recogen que sufrió una trombosis que puso en riesgo sus piernas.

“Con profundo pesar, invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en el servicio velatorio para honrar la vida de nuestro querido ‘Peco’”, fue el mensaje con el que la familia del histrión anunció su partida.

Además, como gesto especial para conmemorar su paso por el mundo, la familia de Riolobos Sobisch pidió a los asistentes que acudan vestidos de blanco para parte de un deseo expreso de ‘Peco’.

“Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”, compartió la familia en un breve pero emotivo comunicado publicado en Facebook, donde también aprovecharon para agradecer el apoyo, oraciones y la compañía de quienes se sumaron ante el difícil momento.

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La trayectoria de Luis Alberto Riolobos Sobisch

El actor se sumó a proyectos de Televisa, HBO, Warner Pictures, Teleset y Sony Pictures, donde realizó diversos proyectos, aunque es recordado por sus participaciones en numerosos capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’.

Además del unitario, también hizo series como ‘Bienvenidos a la familia’, ‘El Malefícielacio’, ‘Presidente del Partido’, ‘Papá a toda madre’, ‘Corazón que miente’, ‘Como dice el dicho’, ‘El Señor de los cielos’, ‘Huérfanas’, ‘Ni contigo ni sin ti’, ‘XY la revista’, entre otros.

Descanse en paz.

la rosa de guadalupe muerte de famosos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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