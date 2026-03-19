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Banda de cumbia ridiculiza a “Venga la Alegría": “Krystal Sylva ya ni nos entrevistó”

La conductora del programa, de hecho, vio el video en redes sociales y respondió

Marzo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
los espantasuegras (1).jpg

Los Espantasuegras se presentaron con Ray Mix e Insulini

Instagram

Lo hizo Muse y lo hizo Nirvana. Ahora también Los Espantasuegras pueden presumir que se burlaron la costumbre de hacer playback en televisión.

Esta banda que mezcla la cumbia con la salsa y le agrega algunos sonidos de pop electrónico se caracteriza por la irreverencia en sus canciones, pero también en sus actitudes como banda.
Hace unos días, por ejemplo, fueron contratados por un grupo de adolescentes para que fueran a dar un concierto en su escuela secundaria.
La banda preparó el escenario en la patio escolar y cuando estaban a punto de comenzar la prueba de sonido, un grupo de padres de familia hicieron una manifestación para pedirle a la dirección que cancelara el show.

Los padres de familia armaron un plantón frente a la escuela para no dejar pasar a los músicos y el concierto finalmente se canceló. Pero Los Espantasuegras pensaron:

“Dijeron que no podíamos tocar dentro de la escuela pero no dijeron nada de tocar afuera”.

Y organizaron el concierto en la acera de enfrente para los estudiantes que quisieran escucharlos.

¿Qué hicieron en “Venga la alegría”?

Este fin de semana fueron invitados a “Venga la alegría”, el programa matutino de Azteca para tocar una canción y anunciar su presentación en el Vive Latino.
Pero les pusieron una condición: hacer playback.
Los Espantasuegras no hacen playback por razones ideológicas, así que decidieron aprovechar la ocasión para realizaron un pequeño acto de rebeldía.

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Intercambiaron instrumentos (y hasta personalidades), además de que usaban el micrófono pero sin abrir la boca para evidenciar que no estaban cantando.
Los Espantasuegras se presentaron en Vive Latino con una alineación alimentada por Rey Mix e Insulini.

@luisalbertosanche37

fuimos a tv nacional @Los Espanta Suegras @insulini #losespantasuegras #diosdelacumbia #luisespanta #insulini #vengalaalegria

♬ sonido original - Luis Espanta

Éste último fue el que llevó la rebeldía más lejos: “tocó” la batería y en algún momento fingió enloquecer y patearla como pandero.

“Yo creo que Krystal Sylva hasta se molestó porque al final ya ni nos entrevistó”, contó Insulini en un video de su perfil de Instagram.

@a.insulini

insulini en venga la alegría descuido #insulini #vengalaalegria @Los Espanta Suegras @Raymix @Jonathan Cristhan Sanchez

♬ sonido original - insulini

La conductora de “Venga la alegría” respondió en uno de los varios videos de la banda:

“Yo solo me asusté con la batería pensé que había sido sin planearse jaja. Ahora entiendo todo”.

Venga la Alegría
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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