Policías intentan ARRESTAR a conductor de ‘Venga la Alegría’, ESCAPA desde Cuernavaca y llega al foro de TV

En unas horas se esparció como pólvora el escandaloso accidente que protagonizó uno de los conductores de ‘Venga la Alegría’. Y es que tras una persecución llegó al foro y se presentó como si nada.

La información surgió en el programa ’Todo para la mujer’, donde se revelaron los detalles del “zafarrancho”. Según el reporte, Fernando Lozada enfrentó un momento de tensión con policías y que habría derivado en un intento de detención.

De acuerdo a Maxine Woodside, los hechos se registraron en una propiedad de Cuernavaca, sin que se especificara qué pasó. Sin embargo, Lozada iba a ser detenido, pero en ese momento su pareja intervino para que no lo trasladaran los elementos de seguridad.

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Las autoridades habrían perseguido al conductor, quien horas después del incidente apareció en el foro de ‘Venga la Alegría’ donde compitió con ‘El Capi’ Pérez. Este hecho generó más polémica en redes sociales por el evento que casi acababa de ocurrir.

Trascendió que no fueron revelados los cargos que enfrenta el también presentador de ‘Al Extremo Fin de Semana’.

Hasta el momento, Fernando no se ha pronunciado ni ha negado o aclarado la controversia que habría protagonizado.

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¿Quién es Fernando Lozada?

Es conductor, modelo y creador de contenido que ganó popularidad tras su participación en realities como ‘Acapulco Shore’ y ‘Exatlón Estados Unidos’. Con el paso del tiempo, consolidó su carrera en televisión abierta.

Actualmente, forma parte de la plantilla de TV Azteca como presentador del programa ‘Al Extremo Fin de Semana’.