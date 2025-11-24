Suscríbete
Hackean Facebook de Sergio Sepúlveda y publican contenido completamente inapropiado e ilegal

El conductor de ‘Venga la Alegría’ expresó con mucha molestia que su cuenta y la de su hija fueron robadas por piratas cibernéticos.

Noviembre 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sergio-Sepúlveda.jpg

El conductor de ‘Difícil de creer’ perdió su perfil en la red social.

Instagram

“Estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo con un tema tan delicado”.

El popular conductor en ‘Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, compartió un video en el que apareció visiblemente molesto tras anunciar que su página de Facebook, en la que acumulaba 1 millón de seguidores, fue hackeada.

“Estoy enojado y triste porque hackearon mi página oficial de Facebook y por lo mismo Facebook me la ha inhabilitado de manera definitiva. Les cuento porque es muy delicado”, comenzó su video.

El presentador de ‘Difícil de Creer’ explicó que comenzó a recibir una serie de notificaciones en su correo electrónico donde le advertían que había roto las normas de seguridad.

Al indagar sobre lo que estaba pasando descubrió que su cuenta en la red social, y la de su hija, habían sido tomadas por un usuario al que identificó como ‘Felipe Pizarro’.

Sin embargo, Sepúlveda indicó también que las notificaciones que recibió estaban cargadas de inconsistencias, pues lo acusaban de subir “contenido delicado” el 24 de noviembre y en México aperas era 23.

Sergio se dijo sumamente molesto porque las publicaciones que se realizaron en su perfil y en el de su hija están relacionados a explotación sexual infantil, hecho que el comunicador catalogo como “asqueroso” y reiteró que no fue él quien compartió dicho material.

Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Laura Bozzo entra a reality ‘La Casa de Alofoke 2’ en República Dominicana: “La momia is back”
Noviembre 24, 2025
Famosos
David Zepeda, el sacerdote de ‘Los hilos del pasado’, confiesa los milagros que le cambiaron la vida
Noviembre 24, 2025
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
sergio goyri erika buenfil.jpg
Telenovelas
“Angélica": la telenovela que Erika Buenfil grabó en Neza y tuvo un final que indignó a sus fans
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores

El presentador, quien en los primeros años de ‘Venga la Alegría’ fue productor asociado y que actualmente dirige secciones de actualidad, investigación e interés humano, no pudo recuperar su perfil en Facebook.

Debido al tipo de contenido inapropiado que fue compartido y también al fallo que fue apelado a nombre de Sergio, es que no le permitieron solicitar una revisión extra.

“No solamente publicaron o intentaron publicar, sino que cuando Facebook los paró apelaron para seguirlo haciendo. Yo no lo hice”, indicó el conductor.

Y añadió que después entró “al Instagram de mi hija y lograron desactivarla también, supongo que por la misma razón de que alguien se unió a la cuenta”.

Sepúlveda les aseguró a su fans que buscará recuperar su cuenta en la red social, pues cuenta con un número importante de seguidores y no desea perderla.

Sin embargo, expresó que “estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo con un tema tan delicado”, dijo.

Finalmente, lanzó un mensaje contundente a sus seguidores para que “tenga cuidado” porque cualquiera puede ser hackeado y acusado de compartir contenido ofensivo e ilegal.

sergio sepulveda Venga la Alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
