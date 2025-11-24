Hackean Facebook de Sergio Sepúlveda y publican contenido completamente inapropiado e ilegal

“Estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo con un tema tan delicado”.

El popular conductor en ‘Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, compartió un video en el que apareció visiblemente molesto tras anunciar que su página de Facebook, en la que acumulaba 1 millón de seguidores, fue hackeada.

“Estoy enojado y triste porque hackearon mi página oficial de Facebook y por lo mismo Facebook me la ha inhabilitado de manera definitiva. Les cuento porque es muy delicado”, comenzó su video.

El presentador de ‘Difícil de Creer’ explicó que comenzó a recibir una serie de notificaciones en su correo electrónico donde le advertían que había roto las normas de seguridad.

Al indagar sobre lo que estaba pasando descubrió que su cuenta en la red social, y la de su hija, habían sido tomadas por un usuario al que identificó como ‘Felipe Pizarro’.

Sin embargo, Sepúlveda indicó también que las notificaciones que recibió estaban cargadas de inconsistencias, pues lo acusaban de subir “contenido delicado” el 24 de noviembre y en México aperas era 23.

Sergio se dijo sumamente molesto porque las publicaciones que se realizaron en su perfil y en el de su hija están relacionados a explotación sexual infantil, hecho que el comunicador catalogo como “asqueroso” y reiteró que no fue él quien compartió dicho material.

El presentador, quien en los primeros años de ‘Venga la Alegría’ fue productor asociado y que actualmente dirige secciones de actualidad, investigación e interés humano, no pudo recuperar su perfil en Facebook.

Debido al tipo de contenido inapropiado que fue compartido y también al fallo que fue apelado a nombre de Sergio, es que no le permitieron solicitar una revisión extra.

“No solamente publicaron o intentaron publicar, sino que cuando Facebook los paró apelaron para seguirlo haciendo. Yo no lo hice”, indicó el conductor.

Y añadió que después entró “al Instagram de mi hija y lograron desactivarla también, supongo que por la misma razón de que alguien se unió a la cuenta”.

Sepúlveda les aseguró a su fans que buscará recuperar su cuenta en la red social, pues cuenta con un número importante de seguidores y no desea perderla.

Sin embargo, expresó que “estoy preocupado por el nivel de violencia digital que alguien ejerció para afectar mi trabajo con un tema tan delicado”, dijo.

Finalmente, lanzó un mensaje contundente a sus seguidores para que “tenga cuidado” porque cualquiera puede ser hackeado y acusado de compartir contenido ofensivo e ilegal.

