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Dan último adiós a tecladista de Camilo Séptimo y su esposa; su empleada también tuvo funeral en Chalco

“Aquí el dolor es inmenso... ella trabajaba duro”, dicen de la empleada del hogar que también fue ases1nada.

Septiembre 03, 2026 • 
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Despiden a empleada que fue privada de la vida en caso de Jonathan Meléndez

N+Foro

El crimen que ha conmocionado internacionalmente tuvo como resultado la muerte de una familia casi completa, y su empleada del hogar, quien fue despedida en su localidad en medio de dolor. Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado por un socio, quien ultimó hasta a la mascota de la familia.

En una funeraria de Tlalnepantla, cerca de la zona donde ocurrieron los hechos, familiares despidieron al músico, a su esposa embarazada y a su hija. Se sabe que el menor que sobrevivió al ataque está en resguardo de su familia.

En el lugar, familiares pidieron respeto y nadie habló ante los medios. Algunos testimonios surgieron sobre el presunto culpable, Diego N, quien tiene acusaciones de fraude a varias personas por la renta de inmuebles en Valle de Bravo y Acapulco.

Mientras las investigaciones continúan, surgió una línea de investigación que señala que el motivo por el cual surgió el ataque, fue el pago de 300 mil pesos. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el paradero del dinero.

Por su parte, Aleyda Romero, trabajadora del hogar, que cuidaba a los niños de la familia, también fue asesinada. Su familia la despidió en un funeral en su casa de la comunidad de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, Estado de México.

Según el reporte de N+Foro, a la joven de 21 años la recibieron con globos, flores y mucho dolor. “La familia está destrozada, su mamá estaba desmayándose, se sentía muy mal, La describen como una mujer amable que le gustaba cuidar niños”.

La reportera Irlanda Maya compartió en sus redes sociales: “Estoy en el funeral de Aleyda Romero, una chica de 21 años, a quien su familia y amigos describen como una joven muy cálida, amable, con muchos sueños... ella soñaba con viajar... una chica muy querida en su comunidad... la despiden con flores, con incienso, con tambora..”.

Aquí el dolor es inmenso... ella trabajaba duro.. solo visitaba a su familia un día a la semana que tenía libre.. y aquí ella, en su pueblo y con los suyos era la más feliz del mundo!!.. Descanse en Paz.. mis respetos para Aleyda Romero”, escribió.

Camilo Séptimo despidió a su integrante y su familia

La banda de la que era tecladista, Camilo Séptimo, se manifestó en redes sociales con una esquela publicada en Instagram.

La imagen decía: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, a su esposa, Ana Paula, y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones”.

“Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en Paz”.

Camilo Séptimo Funeral
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