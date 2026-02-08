Momo Guzmán llora del coraje y ahora sí revela por qué se peleó con Turbulence

Sí, el problema entre Burrita Burrona y Turbulence fue por dinero.

Hace casi dos meses que Momo Guzmán, el actor detrás de Burrita Burrona, decidió separarse del proyecto de Turbulenece Queen, pero es hasta ahora que decide hablar abiertamente de la tormenta que desató el rompimiento.

“Cuando comencé en el proyecto, siempre hubo un acuerdo: tú te llevas más dinero, o sea, la otra parte se lleva más dinero, porque eres el que va invertir, va a buscar las pelucas, el vestuario; y yo me llevo la otra parte, porque juntos vamos a construir el canal”.

Turbulence y Burrita Burrona efectivamente tuvieron un éxito masivo y viral desde 2023 y su popularidad los llevó a convertirse en celebridades, hacer giras y generar patrocinios con varias marcas.

De acuerdo con Momo, durante todo este tiempo él pensó que el trato se había respetado: Turbulence ganaba más dinero pero él era el segundo que más ganaba.

“Yo le di al proyecto mi vida, lo di todo y que me vengan a querer decir ahorita que soy una malagradecida no se vale”, dijo Momo entre lágrimas.

Al anunciar su salida, Momo fue severamente criticado y se hicieron circular versiones de que su decisión fue motivada por la ambición de más dinero.

¿A quién culpa Momo Guzmán de su separación con Turbulence Queen?

Momo Guzmán, quien está por lanzar un nuevo proyecto de contenido con botargas, dice que está harto de esta situación.

“Y estoy harto de que las personas que estuvieron conmigo trabajando ahora se queden callados... y que se burlen, tampoco se vale”.

La verdad de Momo Guzmán es que un día se dio cuenta de que el pacto no se estaba cumpliendo.

"¿Por qué tiene que ganar más alguien que no hace ni la mitad de lo que yo hacía? ¿Por qué se tiene que llevar más dinero alguien que ni siquiera se está poniendo una botarga?”.

Momo se refiere a Alejandro Pujol, productor que entró al equipo un año después de que comenzó su éxito. Pujol y su empresa se encargaban de la logística de la grabación de los podcast y las giras, y por eso, según la verdad de Momo, se convirtió en el segundo que más ganaba.

“Yo con Turbulence no tengo ningún problema”, aclaró Momo.

En cambio señaló que Pujol y su empresa cometían errores que afectaba a los artistas. En un momento del video, incluso lloró, lo que generó algunos comentarios de usuarios que le dijeron que lloraba “para hacerse la víctima”. Momo respondió de inmediato: “No, no lloro por eso, lloro porque me da coraje”.

“No tenían ni los micrófonos listos, a veces ni siquiera había agua donde grabábamos porque se les olvidaba pagarla”.

Momo Guzmán quien dió vida a “Burrita Burrona”, recientemente realizó un live en Instagram donde hace totalmente responsable de su salida del proyecto “Turbulence y Burrita Burrona” al productor Alejandro Pujol.



Pues en palabras de Guzmán, él ganaba más dinero que el talento. pic.twitter.com/XRzdgEFv5Q — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) February 7, 2026

Y por eso fue que se salió del grupo y dejó a Turbulence. Su lógica la argumentó así:

"¿Por qué me voy a quedar en un lugar donde alguien ganaba más aunque no hacia ni la mitad de lo que hago yo?”.

Turbulence Queen se quedó con la marca y el personaje y ha anunciado que pronto comenzará una nueva etapa creativa.