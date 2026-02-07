Suscríbete
Toñita tiene cuentas pendientes con Cynthia Rodríguez: “No le tengo miedo”

La cantante narra el verdadero origen del pleito con su excompañera de La Academia y que sucedió hace 20 años

Febrero 06, 2026 
Alejandro Flores
toñita cynthia rodriguez (1).jpg

El pleito se remonta a 2006, justo en el momento que aparece en el círculo

Instagram

“Fue una injusticia para mí”, dice Toñita al recordar un pleito que sucedió hace 20 años pero el cual sigue recordando.

La cantante está en una polémica desde hace una semana luego de haber soltado unas explosivas declaraciones que aludían al matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. Ella asegura que fueron malinterpretadas pero ahora, en una entrevista para el canal de Ernesto Buitrón en Youtube, destapa que detrás de todo este escándalo está ese viejo problema sucedido en 2026, cuando Toñita y Cynthia participaron en “Desafío de estrellas 2".

“Yo gané ese Desafío de estrellas y ella se burló de mí. Yo lo único que hice fue voltearme y decirle: '¿quieres que te rompa tu mad...?’. No le dije voy a golpear a tu familia, no le dije te voy a golpear”.

Toñita asegura que Cynthia la acusó ante los ejecutivos de TV Azteca (televisora para la que ambas trabajaban) de haberla amenazado a ella y su familia de muert3.

“Y por eso a mí me quitaron muchas cosas. Y estuve en una depresión tremenda porque imagínate que te acusen de amenazar a la familia cuando nunca lo dije”.

TE RECOMENDAMOS: Toñita habla otra vez de Carlos Rivera: se contradice y niega sus propias palabras

La acusación de Toñita contra Cynthia Rivera

Toñita cuenta que está segura de que Cynthia presionó para que la televisora la sancionara con castigos que considera que fueron injustos.

“Me congelaron la carrera seis meses. Me quitaron un disco con Rafael Pérez Botija, me quitaron de un comercial, me quitaron un tema de telenovela, me sacaron del disco de navidad”.

Y asegura que todo eso sucedió a instancias o por petición de la actual esposa de Carlos Rivera.

“Cynthia en ese entonces estaba muy poderosa. No te podías quejar, si te quejabas, te hacían de todo”.

QUÉDATE A LEER: Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”

Aunque Toñita dice que superó esa etapa a través de terapia, explica que no tiene por qué ocultarlo o mantenerlo en secreto.

“Lo único que estaba exponiendo es lo que sucedió hace años y no le tengo miedo porque no tiene nada con lo que me incrimine”.

Toñita Cynthia Rodríguez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
