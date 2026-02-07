Ella es la doble de acción que hace las escenas a caballo de Angelique Boyer en “Doménica Montero”

Cuando Doménica Montero cabalga a toda velocidad, no es Angelique Boyer.

La telenovela que actualmente se transmite por las estrellas en horario estelar, narra la historia de una mujer que es engañada y plantada en el altar pero después de ese drama, no se deja caer sino que se convierte en una mujer exitosa pero dura y desconfiada.

Para Boyer, este personaje representa la oportunidad de reinterpretar un clásico cuya primera versión en México se remonta a 1979, cuando fue protagonizada por Irán Eory.

TE RECOMENDAMOS: Alejandra Ávalos fue “rifada” en un palenque pero se escapó como en película de acción

Su actuación ha recibido elogios de los televidentes en redes sociales, que consideran que es una versión al nivel de las que se hicieron con Lucero y Angélica Rivera.

Esta semana, Angelique decidió revelar un secreto detrás de la interpretación de Doménica: tiene una doble de acción para escenas como los trotes tendidos.

En realidad, Boyer si monta el caballo en las escenas donde no hay mucho movimiento del animal, pero para las otras escenas la que aparece es Arantxa Villalón.

En una foto que publicó Arantxa se puede notar el parecido físico entre ambas.

“No somos idénticas pero lo que sí sé es que no se dieron cuenta que era la doble, hasta que les dijeron”, dijo con humor Villalón.

En efecto, la interpretación de Arantxa y el cuidado con el que se graban las escenas ha hecho que pasen desapercibidas para el televidente las escenas en las que suceden estos cambios.

En otro mensaje publicó fotos y videos de una locación en la que se muestra orgullosa del resultado que se ve en la pantalla de las estrellas.