Suscríbete
Telenovelas

Ella es la doble de acción que hace las escenas a caballo de Angelique Boyer en “Doménica Montero”

La doble de acción mostró fotos y videos de las escenas en las que participa

Febrero 07, 2026 • 
Alejandro Flores
domneica montero.jpg

La doble de Doménica Montero

Instagram

Cuando Doménica Montero cabalga a toda velocidad, no es Angelique Boyer.

La telenovela que actualmente se transmite por las estrellas en horario estelar, narra la historia de una mujer que es engañada y plantada en el altar pero después de ese drama, no se deja caer sino que se convierte en una mujer exitosa pero dura y desconfiada.
Para Boyer, este personaje representa la oportunidad de reinterpretar un clásico cuya primera versión en México se remonta a 1979, cuando fue protagonizada por Irán Eory.
TE RECOMENDAMOS: Alejandra Ávalos fue “rifada” en un palenque pero se escapó como en película de acción
Su actuación ha recibido elogios de los televidentes en redes sociales, que consideran que es una versión al nivel de las que se hicieron con Lucero y Angélica Rivera.

Esta semana, Angelique decidió revelar un secreto detrás de la interpretación de Doménica: tiene una doble de acción para escenas como los trotes tendidos.

En realidad, Boyer si monta el caballo en las escenas donde no hay mucho movimiento del animal, pero para las otras escenas la que aparece es Arantxa Villalón.

En una foto que publicó Arantxa se puede notar el parecido físico entre ambas.

“No somos idénticas pero lo que sí sé es que no se dieron cuenta que era la doble, hasta que les dijeron”, dijo con humor Villalón.

En efecto, la interpretación de Arantxa y el cuidado con el que se graban las escenas ha hecho que pasen desapercibidas para el televidente las escenas en las que suceden estos cambios.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

En otro mensaje publicó fotos y videos de una locación en la que se muestra orgullosa del resultado que se ve en la pantalla de las estrellas.

“Estoy en todos lados y en ninguno doblando a Doménica Montero. Disfrute tanto ser parte de este hermoso proyecto... Soy un ser demasiado camuflajeable”.

angelique boyer Doménica Montero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Scarlet-Gruber.jpg
Famosos
¿Quién es Scarlet Gruber, villana en ‘Doménica Montero’ e hija de un FAMOSO cantante y una actriz de novelas?
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Graco-Sergio-Sendel.jpg
Telenovelas
Así se veía Sergio Sendel a los 27 años, la misma edad de su hijo Graco
Febrero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Romina-Poza.jpg
Telenovelas
Hijos de Mayrín Villanueva actúan JUNTOS en su primera telenovela: “Estar con mi hermano fue un sueño”
Febrero 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-Martín-Ricca.jpg
Telenovelas
Daniela Luján y Martín Ricca protagonizan la BODA más esperada desde ‘El Diario de Daniela’
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
toñita cynthia rodriguez (1).jpg
Famosos
Toñita tiene cuentas pendientes con Cynthia Rodríguez: “No le tengo miedo”
La cantante narra el verdadero origen del pleito con su excompañera de La Academia y que sucedió hace 20 años
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
iñigo bisogno.jpg
Famosos
Se descubre que sobrino de Daniel Bisogno comenzó en “Pequeños Gigantes"; y Galilea Montijo le deseó suerte
Iñigo quiere seguir los pasos de su tío en la televisión
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda-josemanuel-.jpg
Famosos
Imelda jura que audio donde incriminó a José Manuel Figueroa es IA, pero su tía Addis Tuñón la desenmascara
Gustavo Adolfo Infante bajó el material que generó controversia.
Febrero 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
A través de redes sociales circula un audio en donde la viuda del hijo de Maribel Guardia señala a su excuñado.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez