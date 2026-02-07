Alejandra Ávalos fue “rifada” en un palenque pero se escapó como en película de acción

Alejandra Ávalos no recuerda la ciudad en donde sucedió pero sí tiene claros los detalles de la manera en que se libró de la tragedia.

La cantante narra que hace varios años, cuando ella hacía muchos palenques en giras que duraban meses, sucedió una historia que parece de película.

“Solamente lo viví una vez en un palenque, y lo viví como cantante”.

Ávalos se refiere a la “rifas de famosas”, tema que se ha hecho viral por algunas denuncias de famosas que señalan que en algunos eventos, hay personajes que se dedican a “rifarlas” como si fueran objetos o mercancías.

La cantante contó que en aquella ocasión, ella estaba en un palenque dando su show cuando su mánager se acercó a ella.

“Apenas iba en la segunda o tercera canción cuando se me acerca mi mánager de ese tiempo, que ya murió, y me dice, cuando termines esta canción, vas a anunciar que te vas a cambiar de ropa”.

¿Cómo escapó Alejandra Ávalos de la rifa?

La mánager se había enterado de que efectivamente dentro del palenque se había organizado una rifa con Alejandra Ávalos.

Aprovechando una pausa entre las canciones, la colaboradora de la cantante se acercó para alertarla y contarle el plan.

“Te vas por ese pasillo que da a los camerinos”, narró en “De primera mano”

Desconcertada porque en ese momento todavía no sabía qué pasaba, Ávalos confío en su mánager e hizo lo que le dijo: al terminar la siguiente canción, dijo que se iba a cambiar de ropa y regresaría al escenario para la siguiente parte del show.

Pero en cuanto llegó al pasillo, fue interceptada por su mánager.

“Te tienes que ir. Ya está la camioneta prendida. Ya te rifaron y te tienes que ir ahora”.

La cantante lo dudó porque pensó en sus músicos y su equipo pero su colaboradora le dijo que todo estaba ya planeado y que su hijo se quedaría para irse después con los músicos.

QUÉDATE A LEER: Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”

Alejandro nunca supo detalles de esas rifas pero sí se enteró que era un modus operandi de ciertas “personas poderosas”.