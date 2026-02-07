Alicia Villarreal desafía a quienes critican su noviazgo con Cibad Hernández

Alicia Villarreal y Cibad Hernández han tenido una relación marcada por las polémicas.

La pareja se ha enfrentado primero con la desaprobación de la familia de Alicia y luego con las críticas en redes sociales.

Pero a cada obstáculo, Alicia ha respondido con la convicción de que Cibad es justo lo que necesita en este momento de su vida para seguir adelante.

La cantante está a la mitad de dos juicios, el más importante el de su separación de Cruz Martínez, a quien acusó de haberla violentado.

De acuerdo con varios testimonios que ha dejado en redes sociales y entrevistas, Alicia siente que Cibad le ha dado el apoyo emocional suficiente para superar las crisis ante estos problemas legales.

Además, asegura que como pareja, le ha permitido sentir una libertad que no había experimentado con ninguna de sus relaciones anteriores.

Ahora, en su mensaje dedicado a Cibad justo al cumplir medio año de relación, Alicia Villarreal escribe:

“Te elijo así... con todo lo que somos. Incluso cuando duele o pesa. Te elijo porque contigo el amor no es huir, es quedarse, construir, sanar”.

El mensaje mutuo de amor

Alicia y Cibad suelen aparecer en mensajes conjuntos en sus redes sociales, incluyendo uno que hicieron para Navidad.

En esta ocasión también es un mensaje conjunto en el que aparece la foto de ambos en un lugar boscoso y disfrutando de la naturaleza.

En la última línea, Alicia escribe: