Alicia Villarreal desafía a quienes critican su noviazgo con Cibad Hernández

“No necesitamos su aprobación”, escribió la cantante al cumplir seis meses de relación

Febrero 07, 2026 • 
Alejandro Flores
alicia villarreal cibad hernandez.jpg

Alicia y Cibad salieron de paseo

Instagram

Alicia Villarreal y Cibad Hernández han tenido una relación marcada por las polémicas.

La pareja se ha enfrentado primero con la desaprobación de la familia de Alicia y luego con las críticas en redes sociales.
Pero a cada obstáculo, Alicia ha respondido con la convicción de que Cibad es justo lo que necesita en este momento de su vida para seguir adelante.
La cantante está a la mitad de dos juicios, el más importante el de su separación de Cruz Martínez, a quien acusó de haberla violentado.
De acuerdo con varios testimonios que ha dejado en redes sociales y entrevistas, Alicia siente que Cibad le ha dado el apoyo emocional suficiente para superar las crisis ante estos problemas legales.

Además, asegura que como pareja, le ha permitido sentir una libertad que no había experimentado con ninguna de sus relaciones anteriores.
TE RECOMENDAMOS: Alejandra Ávalos fue “rifada” en un palenque pero se escapó como en película de acción
Ahora, en su mensaje dedicado a Cibad justo al cumplir medio año de relación, Alicia Villarreal escribe:

“Te elijo así... con todo lo que somos. Incluso cuando duele o pesa. Te elijo porque contigo el amor no es huir, es quedarse, construir, sanar”.

El mensaje mutuo de amor

Alicia y Cibad suelen aparecer en mensajes conjuntos en sus redes sociales, incluyendo uno que hicieron para Navidad.

En esta ocasión también es un mensaje conjunto en el que aparece la foto de ambos en un lugar boscoso y disfrutando de la naturaleza.
NO TE VAYAS SIN LEER: Imelda jura que audio donde incriminó a José Manuel Figueroa es IA, pero su tía Addis Tuñón la desenmascara
En la última línea, Alicia escribe:

“A tu lado no me siento sola en el mundo, me siento en casa. Te amo”.

Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
