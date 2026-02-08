Suscríbete
Adrián Di Monte está al borde de un ataque de celos porque su esposa quiso “perrear” en una fiesta

El actor montó en cólera cuando Nuja Amar se fue a bailar sola

Febrero 07, 2026 • 
Alejandro Flores
adrian di monte nuja amar (1).jpg

El pleito fue a mitad de la fiesta

Instagram

“Me dejaste solo ahí 10 minutos”, le reclamó Adrián Di Monte a su esposa Nuja Amar.

Lo que debió ser una noche de felicidad, baile, canto y alegría, se convirtió en un episodio amargo para la pareja que actualmente participa en el reality show "¿Apostarías por mí?”.
El concurso va hacia su cuarta semana y todavía quedan 10 parejas viviendo en la villa donde sus actividades se transmiten siempre a través de ViX.
Como cada semana, este viernes cerró la noche con una fiesta cuya temática fue la samba brasileña (el reality se graba en Brasil).
Al momento en que entró la batucada, todas las parejas se pusieron a bailar pero al cabo de unos minutos, sucedió el problema entre Adrián y Nuja.

La empresaria y publirrelacionista se emocionó con el ritmo de las timbas y los surdos y junto con Alejandra Jaramillo se subieron a la tarima para bailar cerca de la batucada.
Adrián Di Monte explotó y el enojo lo llevó, como dice la canción de Yuri, al borde de un ataque de celos.
Dejó de bailar, se fue detrás de la tarima y sentó con los brazos cruzados.

¿Por qué se pelearon Nuja y Adrián Di Monte?

Dos canciones después, Nuja se percató del enojo de su pareja y fue a hablar con él.

“Estábamos bailando juntos, luego te subes a la tarima sola... y te quedas ahí 10 minutos perreando, ¿cómo por qué?”, le dijo Adrián en un tono de enojo evidente.

