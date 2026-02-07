Suscríbete
Famosos

Crece la dinastía Fernández: nace la bebé de Vicente Jr. y Mariana González

El orgulloso papá publicó una foto en la que aparece él tomando de la mano a Isabella

Febrero 06, 2026 • 
Alejandro Flores
vicente fernandezjr mariana gonzalez.jpeg

Los papás de Isabella

Instagram

Isabella Fernández González ya nació.

La bebé fue presentada incluso ya en redes sociales por sus padres, Vicente Fernández Jr. y Mariana González. Hay que recordar que Isabella es la primera hija de ella y la quinta de él.
En las fotos publicadas por el hijo de Vicente Fernández en su cuenta de Instagram, aparece el orgulloso padre con bata y cubre bocas todavía en la sala del hospital y tomando de la mano a su hija.
Apenas en la última semana de enero, Fernández Jr. y González habían celebrado un lujoso baby shower.

Así fue el baby shower de Isabella

El festejo titulado ‘El Circo de Isabella’ se llevó a cabo en el rancho de ‘Los Tres Potrillos’, al que se dieron cita los más allegados a la pareja. Sin embargo, de la familia, sólo se pudo notar la presencia de doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa.

En el festejo, la viuda de don Vicente Fernández se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante.

LEE TAMBIÉN: Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La primera foto de Isabella

La foto publicada por Vicente Jr para presentar a Isabella tienen de fondo un par de canciones de su papá, don Vicente Fernández.
Una es la de “Adorado tormento” y la otra es la “Hermoso cariño”.

hijavicentefernandez.jpg

Vicente Jr, papá orgulloso

Instagram

Los papás ya han comenzado a recibir felicitaciones de amigos a través de la misma red social.

vicente fernández jr mariana gonzalez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi toma con “humor y amor” la INFIDELIDAD de su exmarido: “esa es mi manera de vivir”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
buenfil---.jpg
Famosos
Hijo de Erika Buenfil revela MALTRATO infantil de su nana y bullying escolar: “he vivido cosas muy difíciles”
Nicolás dio a conocer que guardó silencio porque era muy pequeño y aprendió a salir adelante solo.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Por una negligencia médica, la joven de 28 años perdió sus extremidades.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papá-Fernanda-Castillo.jpg
Famosos
Fernanda Castillo, de luto por el fallecimiento de su padre: “Aguantaste golpes que no podría imaginar”
La protagonista de ‘Enemigo íntimo’ enfrentan un momento de duelo.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
El cantante asegura que “Digan lo que digan” tiene muchos elementos biográficos
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores