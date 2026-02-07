Crece la dinastía Fernández: nace la bebé de Vicente Jr. y Mariana González

Isabella Fernández González ya nació.

La bebé fue presentada incluso ya en redes sociales por sus padres, Vicente Fernández Jr. y Mariana González. Hay que recordar que Isabella es la primera hija de ella y la quinta de él.

En las fotos publicadas por el hijo de Vicente Fernández en su cuenta de Instagram, aparece el orgulloso padre con bata y cubre bocas todavía en la sala del hospital y tomando de la mano a su hija.

Apenas en la última semana de enero, Fernández Jr. y González habían celebrado un lujoso baby shower.

Así fue el baby shower de Isabella

El festejo titulado ‘El Circo de Isabella’ se llevó a cabo en el rancho de ‘Los Tres Potrillos’, al que se dieron cita los más allegados a la pareja. Sin embargo, de la familia, sólo se pudo notar la presencia de doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa.

En el festejo, la viuda de don Vicente Fernández se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante.

La primera foto de Isabella

La foto publicada por Vicente Jr para presentar a Isabella tienen de fondo un par de canciones de su papá, don Vicente Fernández.

Una es la de “Adorado tormento” y la otra es la “Hermoso cariño”.

Vicente Jr, papá orgulloso Instagram

Los papás ya han comenzado a recibir felicitaciones de amigos a través de la misma red social.