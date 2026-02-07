Suscríbete
Se descubre que sobrino de Daniel Bisogno comenzó en “Pequeños Gigantes"; y Galilea Montijo le deseó suerte

Iñigo quiere seguir los pasos de su tío en la televisión

Febrero 06, 2026 
Alejandro Flores
iñigo bisogno.jpg

Iñigo Bisogno quiere ser actor

Instagram

“Pequeños Gigantes” fue uno de los más populares realities shows infantiles de Televisa.

Los niños que participaron en las cinco temporadas del programa que fue conducido por Galilea Montijo, eran elegidos a través de audiciones en varias ciudades de México en las que mostraban su talento para la comedia, el canto y la música.
En 2019, Iñigo Bisogno acudió a una de esas audiciones en las que estuvo presente Gali.
El sobrino de Daniel Bisogno, hijo de Ivette, acudió con la ilusión de ser elegido para aquella temporada que fue la última de “Pequeños Gigantes”, ya que la edición del año siguiente se suspendió luego de apenas tres programas debido a la pandemia por el covid.

Así fue la audición de Iñigo Bisogno

En un video publicado por el propio Iñigo, se le puede ver con la vestimenta de Michael Jackson, con capa y sombrero y en medio de un enjambre de niños aspirantes que rodean a Galilea Montijo para tomarse una foto con ella.

iñigo bisogno (1).jpg

Iñigo fue disfrazado de Michael Jackson

Instagram

“Mucha suerte mis niños, que les vaya muy bien”, les dice Gali, quien siempre mostró una gran química al momento de interactuar con los concursantes.

Iñigo no fue seleccionado para “Pequeños Gigantes” pero eso no detuvo su sueño y apenas hace un año comenzó su formación como actor infantil en el Centro de Educación Artística de Televisa.
Su talento lo llevó ya a tener una participación especial en “La CQ Nuevo Ingreso”, en su tercera temporada.

También suele hacer contenido de comedia con alugnos compañeros del CEA; además de bailes virales con su tío Alex Bisogo.
“Este es mi lugar feliz”, escribió Iñigo en uno de los videos donde muestra una actividad dentro del CEA.

