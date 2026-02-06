¿Quién es Scarlet Gruber, villana en ‘Doménica Montero’ e hija de un FAMOSO cantante y una actriz de novelas?

Scarlet Gruber se ganó el odio de los seguidores de la exitosa ‘Doménica Montero’, tras dar vida a ‘Kiara’, una villana llena de rencor y envidia. El melodrama, protagonizado por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, y que se convirtió en el más visto arrasando en rating en Vix y Las Estrellas, ganó millones de espectadores.

Ante ello, Gruber ganó fama y popularidad, y muchos de sus nuevos seguidores comenzaron a indagar en su origen, llevándose una gran sorpresa, y es que Scarlet es hija de un famoso cantante y de una protagonista de telenovelas.

La joven actriz también se ha sumado a los elencos de ‘Ellas soy yo, Gloria Trevi’ y ‘Contra las cuerdas’, de 2023. También formó parte de ‘Tierra de reyes’, de 2014, y recientemente en ‘Doménica Montero’.

Como villana del melodrama producido por Carlos Bardasano, Scarlet afirmó que estaba feliz aunque también nostálgica porque la historia llegó a su fin.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quiénes son los villanos que le hacen la vida imposible a Angelique Boyer en “Doménica Montero”?

“Sí, estoy emocionada porque fue un gran personaje con el que me divertí muchísimo, pero obviamente entra la nostalgia este último día porque me despido de este gran equipo, de mis compañeros y de esta gran historia”, expresó la actriz al periodista Eden Dorantes.

Con antelación, Gruber había descrito a su personaje como multifacético: “Es una persona muy rencorosa y muy envidiosa, entonces eso como que se lo traga y eso es lo que carga este personaje”.

Sin embargo, tenía su contraparte: “‘Kiara’ también es muy alegre, así que fue bastante fácil… Este personaje de verdad es que lo disfruté muchísimo y llegaba a casa superfeliz y riéndome de todas las travesuras de ‘Kiara’”, comentó la actriz sobre su experiencia diaria en el set.

¿Quién es Scarlet Gruber?

Nació el 10 de febrero de 1989 en Caracas, Venezuela, y estudió arte dramático en el Centro Internacional de Formación Actoral Luz Columba (CIFALC).

Es hija del cantautor Gabriel Fernández, mejor conocido como ‘El Chamo Gabriel’ un reconocido cantante venezolano que formó parte de la agrupación juvenil que alcanzó la fama mundial: ‘Los Chamos’.

‘El Chamo Gabriel’ constantemente utiliza sus redes sociales para presumir a su hija Scarlet, su carrera artística y los logros que consigue.

NO TE VAYAS SIN LEER: Natasha Dupeyrón se despide de ‘Tamara’ en ‘Los hilos del pasado': “Estoy satisfecha con lo que se logró”

Por su parte, la madre de Gruber no sólo hizo historia en las telenovelas, sino también fue Miss Venezuela en 1987. Tres años después comenzó su carrera en los melodramas.

Entre las telenovelas donde trabajó se encuentran: ‘Pobre diabla’, ‘Emperatriz’, ‘Sirena’, ‘Canela’, ‘Amor mío’ y ‘Secreto de amor’ en 2002, año en que se retiró de la televisión.

Durante esa época, Astrid conoció a Omar Fierro, con quien mantuvo una relación amorosa y fue tal el cariño que se generó ente el también conductor y los hijos de su expareja que a la fecha, Scarlet se refiere a Omar como ‘papá’.

