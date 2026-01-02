Momo Guzmán confirma en vivo que ya no es amigo de “Turbulence Queen” y si le robó a ‘Burrita Burrona’

Héctor “Momo” Guzmán sorprendió al público de su show “La verdá de la Navidá” el 21 de diciembre en la Ciudad de México, pues al concluir su presentación, apareció en el escenario sin la botarga del icónico personaje “Burrita Burrona” y, conteniendo el llanto, dio un emotivo mensaje en el que anunció que dejaría de dar vida al personaje que alcanzó la fama y éxito junto a “Turbulence Queen”.

“Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia, en la cual espero y deseo de corazón que me acompañen... Nunca dejen de soñar y que nada ni nadie los defina”, dijo Momo. Desde entonces, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre los verdaderos motivos, pero los involucrados no han querido exponerlos públicamente.

Sin embargo, al iniciar 2026, Héctor “Momo” Guzmán decidió hablar en una transmisión en vivo de TikTok, donde agradeció el cariño del público, reiteró que la decisión no tiene remedio y que prepara un nuevo proyecto. Al parecer, ahora dará vida a un personaje llamado “Perrita Petrona”.

A muchos llamó la atención que, al anunciar el fin de Burrita Burrona, Momo no agradeció a Turbulence, a quien pertenece el personaje. Ahora, en TikTok, confirmó que en esa última noche simplemente no le nació mencionar a Erick Alejandro Martínez “Turbulence queen”.

“No le sentí en mi corazón, por eso no le agradecí, y no me arrepiento. Siempre fui agradecido, tanto así que siempre dije ‘no’ a muchos proyectos y campañas, y pedía que nos incluyeran a las dos”.

Se acabó la amistad y el proyecto

Recientemente Momo Guzmán (antes Burrita Burrona) en un LIVE de TikTok comenta que ningún chisme que se comenta es la verdad sobre su ruptura.



Tuvieron otras diferencias que se dijeron a la cara y que desde antes de la gira ya se sabía que se… pic.twitter.com/s4pxEXoSSt — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) January 2, 2026

“Ahí ya no era mi lugar. Es válido. Les pido que no hagan daño a nadie con sus comentarios, si me quieren apoyar a mí, les agradezco muchísimo, está siendo creado con la intención de que se rían. Yo no tengo que demostrarle a la gente mi talento ni mi valor. El trabajo se hizo siempre en equipo. Aquí no hay mentes maestras”, dijo Momo.

“Yo le deseo lo máximo, sé que la va a romper, es excelente conductora, dondequiera que vaya, lo va a hacer bien. Se ha convertido en una celebridad y que yo me vaya no le resta valor a su trabajo, igual yo”, dijo en 2026 sobre Turbulence Queen.

¿Por qué se pelearon y dejaron de ser amigos?

Momo mencionó que él NO se robó a ‘Burrita Burrona’ aunque hubiera podido, pues fue él quien alertó a Turbulence de que el personaje no estaba registrado debidamente. “Tampoco fue un tema de dinero, gracias a Dios siempre tuve una negociación con ella. Tampoco fue temas de derechos, porque la persona que le dijo que registrara todo, fui yo. En una ocasión, yo estaba registrando unas cosas y detecté que el personaje no estaba registrado y yo fui e informé. Si yo fuera lo que dicen, tan fácil, registro el personaje y no le aviso, pero teníamos un acuerdo”, aclaró Momo.

“El proyecto se terminó porque cuando ya no hay para dónde estirar la liga, es mejor retirarse, y cuando la amistad se terminara eso se iba a acabar, porque para mí es crucial que yo me llevara bien con esa persona”, insistió Guzmán.

“Pasaron situaciones que él y yo sabemos. Ninguna situación que dicen es verdad... Son cosas que hablamos él y yo, de frente, a la cara, como deben ser las cosas”.

“Y yo decidí antes de empezar la gira de ‘La verdá de la Navidá’, es algo que no saben, de terminar y dejar el personaje. Yo hablé con las personas que tenía que hablar”, dijo sobre que, para el público fue sorpresa, pero Turbulence ya sabía que terminaría la dupla que logró ser viral en redes sociales.