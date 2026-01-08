Turbulence Queen casi llora, habla de Burrita Burrona sin mencionar a Momo y anuncia cirugía

“Por eso quise hacer un live”, dice Turbulence Queen con la voz quebrada y los ojos llorosos.

Durante esa transmisión en vivo, Erick Martínez, el actor y productor que da vida a Turbulence Queen, habló por primera vez de la polémica renuncia de Burrita Burrona, quien en diciembre pasado, al final de una función en el teatro, anunció que dejaba el proytecto.

“Turbulence Queen y Burrita Burrona” comenzó como un dueto cómico en Youtube pero sus videos se hicieron tan virales que creció hasta convertirse en una marca alrededor de la cual hoy existen dos podcast, un canal de contenido para redes sociales y compañas publicitarias.

Turbulence es Erick y Burrita Burrona es Momo Guzmán... o lo fue hasta diciembre pasado.

Desde entonces los fans se preguntaban qué pasaría con el personaje y el canal. Erick por fin responde.

“La marca sigue como “Turbulence Queen y Burrita Burrona”, no voy a tirar esto a la basura, obviamente esto no se va a quedar ahí”.

Durante la transmisión que dura caso media hora, Erick no menciona a Momo por su nombre y sólo se refiere a él como “la persona que hacía a la Burrita Burrona”.

Explicó que efectivamente ya no estará en el equipo y que la función de teatro en la que anunció su retiro y el video de “La última cena”, publicado en el canal la semana pasado fueron el cierre de su ciclo; aunque todavía lo verán en dos episodios del podcast y en una campaña que ya sa habían grabado.

Después de eso, habrá una pausa en todos los contenidos del canal.

“Les promete que no será una pausa larga”, dijo Erik.

¿Por qué habrá una pausa en el canal de Turbulence Queen y Burrita Burrona?

Erick contó que esa decisión se debe a dos razones: primero, que está en plena reestructuración del equipo, tanto del Multiverso (donde existen personaje como Mamá Melanito) como de los podcast.

“Obviamente habrá algunos cambios en el multiverso de las hamponas, estoy trabajando arduamente para que esto siga y ustedes sigan viendo a los personajes”.

Adelantó que el personaje de Burrita Burrona no desaparece, pero todavía trabaja en su futuro.

“Muy pronto van a saber qué va a pasar con el personaje”.

Se acabó la amistad y el proyecto

Recientemente Momo Guzmán (antes Burrita Burrona) en un LIVE de TikTok comenta que ningún chisme que se comenta es la verdad sobre su ruptura.



Tuvieron otras diferencias que se dijeron a la cara y que desde antes de la gira ya se sabía que se… pic.twitter.com/s4pxEXoSSt — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) January 2, 2026

La otra razón es que Erick se someterá a una cirugía.

“Yo ya tenía planeada una cirugía; me voy a injertar cabello y voy estar en recuperación y por eso se viene esta pausa porque no hay cómo hacer estas cosas mientras estoy en recuperación”.

La pausa, dijo, será de dos semanas.