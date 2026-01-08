Suscríbete
Famosos

Turbulence Queen casi llora, habla de Burrita Burrona sin mencionar a Momo y anuncia cirugía

“No voy a tirar esto a la basura”, dice Erick Martínez, creador de los personajes

Enero 07, 2026 • 
Alejandro Flores
burrita burrona tuburlence queen (1).jpg

Erick, creador de los personajes, dio una explicación a los fans

Youtube

“Por eso quise hacer un live”, dice Turbulence Queen con la voz quebrada y los ojos llorosos.

Durante esa transmisión en vivo, Erick Martínez, el actor y productor que da vida a Turbulence Queen, habló por primera vez de la polémica renuncia de Burrita Burrona, quien en diciembre pasado, al final de una función en el teatro, anunció que dejaba el proytecto.
“Turbulence Queen y Burrita Burrona” comenzó como un dueto cómico en Youtube pero sus videos se hicieron tan virales que creció hasta convertirse en una marca alrededor de la cual hoy existen dos podcast, un canal de contenido para redes sociales y compañas publicitarias.
Turbulence es Erick y Burrita Burrona es Momo Guzmán... o lo fue hasta diciembre pasado.
Desde entonces los fans se preguntaban qué pasaría con el personaje y el canal. Erick por fin responde.

“La marca sigue como “Turbulence Queen y Burrita Burrona”, no voy a tirar esto a la basura, obviamente esto no se va a quedar ahí”.

Durante la transmisión que dura caso media hora, Erick no menciona a Momo por su nombre y sólo se refiere a él como “la persona que hacía a la Burrita Burrona”.
Explicó que efectivamente ya no estará en el equipo y que la función de teatro en la que anunció su retiro y el video de “La última cena”, publicado en el canal la semana pasado fueron el cierre de su ciclo; aunque todavía lo verán en dos episodios del podcast y en una campaña que ya sa habían grabado.
Después de eso, habrá una pausa en todos los contenidos del canal.

“Les promete que no será una pausa larga”, dijo Erik.

¿Por qué habrá una pausa en el canal de Turbulence Queen y Burrita Burrona?

Erick contó que esa decisión se debe a dos razones: primero, que está en plena reestructuración del equipo, tanto del Multiverso (donde existen personaje como Mamá Melanito) como de los podcast.

“Obviamente habrá algunos cambios en el multiverso de las hamponas, estoy trabajando arduamente para que esto siga y ustedes sigan viendo a los personajes”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Momo Guzmán confirma en vivo que ya no es amigo de “Turbulence Queen” y si le robó a ‘Burrita Burrona’

Adelantó que el personaje de Burrita Burrona no desaparece, pero todavía trabaja en su futuro.

“Muy pronto van a saber qué va a pasar con el personaje”.

La otra razón es que Erick se someterá a una cirugía.

“Yo ya tenía planeada una cirugía; me voy a injertar cabello y voy estar en recuperación y por eso se viene esta pausa porque no hay cómo hacer estas cosas mientras estoy en recuperación”.

La pausa, dijo, será de dos semanas.

Burrita Burrona Turbulence Queen
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
El-Chavo-del-8-Cancún.jpg
Famosos
Encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ que fue grabado en las playas de Cancún en 1980
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
César-Bono.jpg
Famosos
César Bono sufre terrible caída y termina con las costillas rotas… pero llega al teatro a dar función
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
banda-ms-luto.jpg
Famosos
Banda MS está de luto: Murió Gerson Leos mientras jugaba béisbol
Enero 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Supermana-Bogue.jpg
Famosos
‘La Supermana’ destapa que ‘La Bogue’ tiene un hijo abandonado en Acapulco… ¡y que le pega a su mamá!
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claire-Brosseau.jpg
Hollywood
Comediante pide AYUDA PARA MORIR tras una extensa lucha contra una enfermedad mental
La actriz ha manifestado su deseo de poner fin a su vida mediante asistencia médica.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Scary-Movie.jpg
Hollywood
Actriz de ’Scary Movie’ es hallada SIN VIDA en su casa: “hubo un trauma en su cuerpo”
La modelo y fisicoculturista murió a los 62 años, según confirmó su hijo.
Enero 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
capi-familiar-.jpg
Famosos
‘El Capi’ Pérez habla públicamente por primera vez sobre LA MUERTE de la sobrina de su esposa
El presentador rompió el silencio y se pronunció por la desaparición y muerte de Nataly Montserrat.
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
adriandimonte-hijos-.jpg
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
La pareja asegura que el reality será la prueba definitiva de su amor y, si ganan, tendrán un colchoncito de dinero que les servirá para crecer la familia.
Enero 06, 2026
 · 
Grisel Vaca