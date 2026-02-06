Imelda jura que audio donde incriminó a José Manuel Figueroa es IA, pero su tía Addis Tuñón la desenmascara

Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón aseguran que Imelda les envió el audio.

Esta semana, luego de la guerra de declaraciones entre Imelda Garza Tuñón contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, surgió una nueva información con base en un audio que incriminaba a José Manuel Figueroa.

En el canal de YouTube de Gustavo Adofo Infante se publicó la grabación donde Imelda aseguraba que José Manuel Figueroa presuntamente había abusado de su hermano fallecido Julián Figueroa, cuando él era un niño.

Horas después, el audio fue eliminado de la cuenta de Gustavo, pero varios periodistas contactaron a José Manuel Figueroa, quien rechazó totalmente la acusación y se limitó a decir que podría proceder legalmente.

La mañana de este 6 de febrero, en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante reveló que dicho audio le fue enviado por la propia Imelda Tuñón.

Esto fue luego de que Imelda Tuñón salió a decir en un video publicado en redes sociales que el audio era producido por Inteligencia Artificial.

“Sé que hay rumores, pero puede ser inteligencia artificial, pero en ese tema no voy a meterme”.

La tía de Imelda apoya versión de Gustavo Adolfo Infante

Addis Tuñón, colaboradora en “De primera mano” y tía de Imelda, fue directa en sus redes sociales:

“Como periodista no voy a negar la verdad, @imetunon sí envió esa grabación a mí y a otros periodistas. Yo no lo subí por lo grave que era el audio. Negar lo hecho te resta.