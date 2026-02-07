Fabiola Campomanes está de luto: Murió su mamá... “Ya te extraño”

Este fin de semana, Fabiola Campomanes confirmó que vive uno de los momentos más tristes de su vida. A través de sus redes sociales confirmó el sensible fallecimiento de su madre.

“¡Vuela alto mami! Gracias por todo!! Ya te extraño. Te amo tanto”, escribió en su cuenta de Instagram, sin especificar las causas exactas del deceso.

Se sabe que la salud de su progenitora se encontraba delicada de salud desde principios de año, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia por complicaciones en el colon.

Fabiola Campomanes decidió poner en pausa sus proyectos y dedicar su tiempo a los cuidados necesarios; incluso dijo que era uno de los actos más grandes de amor.

En enero, Fabiola Campomanes compartió foto desde el hospital y compartió que dedicaba tiempo a su mamá... “Acompañándola. Sosteniéndola. Aprendiendo”.

“La mujer que me limpió, me bañó, me cuidó cuando no podía hacerlo sola… hoy necesita de mí. Y algo se mueve profundo cuando entiendes que los roles cambian, que el tiempo no avisa y que el amor verdadero también es estar ahí cuando toca.

Estar cerca de nuestros padres cuando nos necesitan no siempre se habla, no siempre se ve bonito, pero es uno de los actos más grandes de amor y conciencia. La vida nos enseña, tarde o temprano, que quienes nos sostuvieron un día, hoy nos necesitan sosteniendo.

Descanse en paz.