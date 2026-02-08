Primeras imágenes de Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr, ya con su abuela doña Cuquita

Isabella Fernández González ya tuvo su primer encuentro con su abuela, Doña Cuquita.

La matriarca de la dinastía Fernández recibió a Isabella y, según se puede ver en la foto del recuerdo, tuvieron un momento lleno de ternura.

Isabella nació este viernes a las 16:59 horas, según consta en su hoja de alumbramiento.

Desde el primer momento, Vicente Fernández Jr. se ha mostrado sumamente orgulloso de ser papá y publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece con bata médica y cubre bocas tomando de la mano a Isabella.

Como lo informamos en TVyNovelas, doña Cuquita estaba especialmente entusiasmada con la llegada de su nieta, algo que manifestó incluso durante el lujoso baby shower de hace tres semanas.

Asi fue el encuentro de Isabella y doña Cuquita

En el festejo del baby shower, la viuda de don Vicente Fernández se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante. Hay que recordar que para Vicente Jr, Isabella es su quinto hijo.

Isabella Fernández González nació con un peso de dos kilos 600 gramos y la altura de 54 centímetros. Algunas imágenes compartidas en exclusiva con TVyNovelas, muestran dos momentos del encuentro con doña Cuquita y en ambos aparece sonriente mientras que la bebé está dormida y tranquila en sus brazos.

También hay dos imágenes del orgulloso padre cargando a Isabella, quien ya ha recibido muchos regalos para festejar su llegada a este mundo.

