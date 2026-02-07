Suscríbete
Series y Cine

Documental de ViX revela quién es el policía que traicionó a Daniel Arizmendi; en la serie es Enoc Leaño

El actor Enoc Leaño ineterpreta al corrupto comandante Luis Salas pero ¿existió en la realidad?

Febrero 06, 2026 • 
Alejandro Flores
elmochaorejasenocleaño (1).jpg

Enoc Leaño (izq.), como el comandante Salas

ViX

Tras el éxito de la serie que recrea la horrible época que se vivió en México por los crímenes de Daniel Arizmendi, que pasó a la historia como el Mochaorejas, ViX estrena ahora un documental sobre el mismo delincuente, actualmente preso.

La serie consta de ocho capítulos en los que se narra la caída de este secuestrador conocido por la crueldad con la que trataba a las víctimas.
En los primeros dos episodios se narra cómo fue capturado, luego de que el policía que era su cómplice, lo traiciona cuando Arizmendi se niega a entregarle cierta cantidad de dinero.
Ese policía se llama “comandante Salas” y es interpretado por Enoc Leaño. Se trata de un personaje que representa la corrupción de la policía de la época y que permitió el surgimiento de criminales como el Mochaorejas.
En una de las escenas, el comandante Salas llega a su casa con el regalo de una camioneta de lujo para su esposa. La mujer lo mira desconfiado y le pregunta de dónde salió el auto.
En el capítulo se narra que esa era una de las formas en que Arizmendi compraba la voluntad de los policías: con regalos y dinero.

¿Existió en la realidad el comandante Luis Salas?

El comandante Salas es un personaje ficcionado. Es decir, que está basado en hechos reales pero no hubo en verdad alguien con ese nombre y con su historia en específico.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, el documental de ViX “El Mochaorejas” se recupera la historia de un personaje que encaja con casi todas sus características.
En el segundo capítulo del documental aparece una entrevista con Daniel Montero, quien fue el delegado federal en Morelos de la Procuraduría General de la República y que narra la aparición de este personaje que al mismo tiempo era policía y trabajaba para Arizmendi: el policía judicial Armando Martinez Salgado.

“Martínez Salgado era un personaje totalmente siniestro. Llegaba a la casa de la víctima y les preguntaba: ¿cuánto te están pdiendo? ‘Un millón’. Y les decía: Da dos millones y en la noche lo tienes”.

martinez salgado.jpg

Martínez Salagado, en una foto que circulo en la prensa mexicana cuando fue apresado

ViX

Este policía judicial fue apresado cuando intentaba junto con otros dos policías deshacerse del cuerpo de un hombre que, se sabría luego, era también un secuestrador, pero rival de Arizmendi.


A la luz de la historia, Daniel Montero recapitula el rol que tuvo aquel comandante y que encaja con muchas de las características del comandante Salas interpretado por Enoc Leaño.

“Finalmente le pasaba la información al propio Arizmendi para ver quién era la víctima o la siguiente victima”.

Ese es precisamente uno de los roles que, en la ficción de la serie, cumple el comandante Salas y que finalmente provocaría la ruptura con Arizmendi.

VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
rojo amanecer niño carlitos.jpg
Series y Cine
Carlitos, el niño sobreviviente de “Rojo Amanecer”, aparece 37 años después: así vive y este es su plan
Febrero 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mochaorejas.jpg
Series y Cine
Revelan el rating de “El Mochaorejas”, la serie de ViX protagonizada por Damián Alcázar
Enero 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
mochaorejas vix.jpg
Series y Cine
Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
ye.jpg
Famosos
ViX anuncia cuándo y cómo ver los conciertos que dará YE en México
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda-josemanuel-.jpg
Famosos
Imelda jura que audio donde incriminó a José Manuel Figueroa es IA, pero su tía Addis Tuñón la desenmascara
Gustavo Adolfo Infante bajó el material que generó controversia.
Febrero 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Scarlet-Gruber.jpg
Famosos
¿Quién es Scarlet Gruber, villana en ‘Doménica Montero’ e hija de un FAMOSO cantante y una actriz de novelas?
Dio vida a ‘Kiara’, una villana rencorosa y envidiosa.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
A través de redes sociales circula un audio en donde la viuda del hijo de Maribel Guardia señala a su excuñado.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Las redes sociales recordaron que ante las palabras del cubano, sus silencios y la química con la actriz, pasó algo.
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez