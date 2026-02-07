Documental de ViX revela quién es el policía que traicionó a Daniel Arizmendi; en la serie es Enoc Leaño

Tras el éxito de la serie que recrea la horrible época que se vivió en México por los crímenes de Daniel Arizmendi, que pasó a la historia como el Mochaorejas, ViX estrena ahora un documental sobre el mismo delincuente, actualmente preso.

La serie consta de ocho capítulos en los que se narra la caída de este secuestrador conocido por la crueldad con la que trataba a las víctimas.

En los primeros dos episodios se narra cómo fue capturado, luego de que el policía que era su cómplice, lo traiciona cuando Arizmendi se niega a entregarle cierta cantidad de dinero.

Ese policía se llama “comandante Salas” y es interpretado por Enoc Leaño. Se trata de un personaje que representa la corrupción de la policía de la época y que permitió el surgimiento de criminales como el Mochaorejas.

En una de las escenas, el comandante Salas llega a su casa con el regalo de una camioneta de lujo para su esposa. La mujer lo mira desconfiado y le pregunta de dónde salió el auto.

En el capítulo se narra que esa era una de las formas en que Arizmendi compraba la voluntad de los policías: con regalos y dinero.

¿Existió en la realidad el comandante Luis Salas?

El comandante Salas es un personaje ficcionado. Es decir, que está basado en hechos reales pero no hubo en verdad alguien con ese nombre y con su historia en específico.

Sin embargo, el documental de ViX “El Mochaorejas” se recupera la historia de un personaje que encaja con casi todas sus características.

En el segundo capítulo del documental aparece una entrevista con Daniel Montero, quien fue el delegado federal en Morelos de la Procuraduría General de la República y que narra la aparición de este personaje que al mismo tiempo era policía y trabajaba para Arizmendi: el policía judicial Armando Martinez Salgado.

“Martínez Salgado era un personaje totalmente siniestro. Llegaba a la casa de la víctima y les preguntaba: ¿cuánto te están pdiendo? ‘Un millón’. Y les decía: Da dos millones y en la noche lo tienes”.

Martínez Salagado, en una foto que circulo en la prensa mexicana cuando fue apresado ViX

Este policía judicial fue apresado cuando intentaba junto con otros dos policías deshacerse del cuerpo de un hombre que, se sabría luego, era también un secuestrador, pero rival de Arizmendi.



A la luz de la historia, Daniel Montero recapitula el rol que tuvo aquel comandante y que encaja con muchas de las características del comandante Salas interpretado por Enoc Leaño.

“Finalmente le pasaba la información al propio Arizmendi para ver quién era la víctima o la siguiente victima”.

Ese es precisamente uno de los roles que, en la ficción de la serie, cumple el comandante Salas y que finalmente provocaría la ruptura con Arizmendi.

