Momo Guzmán hace una petición a sus seguidores luego de decirle adiós a Burrita Burrona

El actor detrás del personaje viral habló de sus razones para dejar de interpretarlo

Diciembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
burrita burrona.jpg

Burrita Burrona

Instagram

Burrita Burrona se acabó. Y su final provocó no solamente un luto masivo, también una ola de teorías conspirativas sobre las razones por las que Momo Guzmán dejó de interpretar a su personaje.

Ante la viralidad (y la virulencia, en algunos casos) de las reacciones entres sus seguidores, Momo decidió publicar una petición en sus historias de Instagram.
“Solo les pido no cegarse ni tirar hate (mensajes de odio) hacia ninguna parte”, se lee en el posteo.
Asi fue el adiós de Burrita Burrona

Momo Guzmán hizo el sorpresivo anuncio durante pleno show navideño en CDMX. Como lo informamos en TVyNovelas, Momo salió a dar la cara sin la botarga de Burrita Burrona, y se despidió del personaje ante la sorpresa de sus fans.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje”.

En medio de gritos de incredulidad del público, el creador de contenido y actor agregó:

“Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo me acompañen. Los quiero y nos vemos pronto, escribiendo una nueva historia. Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina”, dijo Momo conmovido mientras leía su discurso.

Su dupla, Turbulence Queen, no fue mencionada en el discurso de Momo, pero ella pidió al público una ovación a Burrita Burrona, y anotó: “Porque yo sí le voy a agradecer a Momo Guzmán, una persona que hizo grandes cosas, le agradezco de corazón”.
Este detalle (que Turbulence Queen no fuera mencionado y que él enfatizara la frase “yo sí le voy a agradecer”) generó una nueva polémica en redes sociales.
¿Se pelearon? ¿Se separan por diferencias creativas? ¿Tuvieron problemas económicos?

La respuesta de Momo ante las teorías conspirativas

Momo, ante la ola creciente de especulaciones, escribió en su historia de Instagram:

“Gracias por todos sus mensajes, sé que tienen muchas preguntas y sorbe todo teorías del porqué tomé esta decisión”.

mensaje momo guzman.jpg

Momo publicó un mensaje

Instagram

Enseguida, apeló al buen juicio y la empatía de sus seguidores:

“Solo quiero decirles que es lo mejor para mí, pueden pensar lo peor de mí en estos momentos y están en su derecho. Pero vamos a quedarnos con todo lo bonito de esta aventura”.

Burrita Burrona
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
