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Marlene Favela entre lágrimas hace DEVASTADORA SÚPLICA a Dios por la salud de su mamá

La madre de la actriz atraviesa por un delicado momento en su salud, por lo que Marlene le pidió a Dios.

Mayo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Marlene Favela le pide a Dios por la salud de su mamá.

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“Está enfermita, tiene varios temas, no solamente es una cosita”.

Un momento muy agridulce es el que está viviendo Marlene Favela, pues por un lado está próxima a regresar a las telenovelas con ‘El Renacer de la Luna’, junto a Matías Novoa y Marisol Del Olmo; sin embargo, al mismo tiempo enfrenta el hecho de que su mamá está mal de salud.

Y es que en una charla con el reportero Ernesto Buitrón, Favela indicó que doña Silvia Meraz sufre problemas de salud, hecho que provocó que la actriz le hiciera una devastadora súplica a Dios.

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Marlene expresó que su madre está en medio de un complicado momento aunque no reveló cuál es la enfermedad que padece. “Fíjate que mi mamá ahorita está delicadita de salud y ha sido este año un poco difícil en ese sentido. Está enfermita, tiene varios temas, no solamente es una cosita”, precisó.

La actriz de telenovelas abundó en que el proceso es más duro pues vive en Durango y la distancia ha pesado para estar con ella y ayudarle a transitar sus padecimientos, sin embargo, tanto ella como sus demás familiares no pierden la fe en que pronto se recupere.

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“Queremos que Dios nos la presente muchos años más y que siga siendo la mamá hermosa que era… Pedirle a Dios mucho para que se mejore, para que esté feliz y que nos la deje mucho tiempo”, indicó con voz entrecortada.

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La protagonista de ‘El Maleficio’ relató también que por primera vez no pudo pasar el Día de las Madres junto a doña Silvia, aunque hizo todo para consentirla a la distancia.

“Le estuvimos cantando a mi mamá, mi hija y yo: ‘Abuelita, te amamos’. Y esos momentos son muy lindos. Sí fue difícil, pero bueno, le mandamos mucho amor y muchas bendiciones”, sentenció.

Marlene Favela Mamá
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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