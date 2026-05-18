Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente

“Permanece hospitalizado habiendo recuperado plenamente la conciencia, mientras se evalúa su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos”.

Un terrible accidente se suscitó en República Dominicana, en medio de las grabaciones de ‘Survivor’. Y es que uno de sus concursantes se amputó la pierna mientras practicaba pesca submarina.

Fue durante un descanso que la víctima, Stavros Floros, un apicultor griego de 21 años, resultó gravemente herido luego de ser impactado por una embarcación turística mientras se encontraba en el agua fuera de las competencias cuando tenía un descanso de las filmaciones.

TE RECOMENDAMOS: Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer

Según primeros reportes, la hélice de la embarcación le amputó parcialmente la pierna izquierda por debajo de la rodilla y además le provocó severas lesiones en el tobillo derecho.

En tanto, la productora del programa, AcunMedya, confirmó que el concursante permanece hospitalizado en el país y que su condición es grave, pero estable y fuera de peligro.

“Desde el primer momento hubo una respuesta inmediata para brindar asistencia y trasladar de manera segura al concursante herido, mientras las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias”, señaló la empresa en un comunicado.

“Stavros está fuera de peligro. Permanece hospitalizado en la UCI, habiendo recuperado plenamente la conciencia, mientras se evalúa su traslado aéreo a un centro especializado en los Estados Unidos tan pronto como su condición lo permita. Nuestros pensamientos están con él y con su familia, que pronto estará a su lado. Cualquier novedad será informada aquí”, publicó la cuenta del programa.

NO TE VAYAS SIN LEER: Actriz de Carrusel recuerda la telenovela como un infierno: “Ludwika me hacía bullying”

El accidente ocurrió fuera del proceso competitivo del reality, aunque la gravedad del hecho llevó a la producción a detener temporalmente las transmisiones del popular programa griego, grabado en territorio dominicano.