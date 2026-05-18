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‘Lapizín’, hermano de ‘Gomita’, revela MALTRATOS Y GROSERÍAS de Cecilia Galliano: le dio comida para perros

El payasito recuerda que cuando tenía seis años y trabajaba en ‘Sabadazo’, la conductora le dio alimentos para mascota durante una transmisión.

Mayo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Lapizín’ reveló anécdotas de maltrato en ‘Sabadazo’.

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“Me decía: ‘órale tú, pinc*e chamaco, ya estás huev*do, salte. Así eran siempre conmigo, o sea, sí eran pesadas, pero pues estaba chiquito, yo nomás me salía”.

El payasito ‘Lapizín’, excolaborador infantil del programa ‘Sabadazo’, señaló a la conductora Cecilia Galliano de haberle dado de comer galletas para perros cuando apenas tenía seis años.

El hermano de ‘Gomita’ recordó el incidente que ocurrió durante una transmisión en vivo, donde tras comer los alimentos para mascota, presentó diarrea y vómito.

“Una vez en el programa, no sé si lo habrá hecho por maldad, pero fue una cosa que sí me sacó de onda, porque me dio unas galletas cuando estaba una sección de perros. Me las dio en la tele y me dijo: ‘Ten, cómetelas’; me las comí. Eran galletas de perro, me dio diarrea. En pleno programa en vivo, me vomité ahí. Salí vomitando”, dijo ‘Lapizín’.

TE RECOMENDAMOS: ¡Gomita le responde a Laura G por el maltrato que sufría cuando trabajaban juntas!

La revelación ocurre a más de una década de la salida del aire de la emisión de Televisa que era conducido por Omar Chaparro, Laura G y la presentadora argentina. Ahí, participaba el payasito junto a su familia como parte de un grupo de payasos.

En medio de una charla que ofreció para ‘Maurg1’, el joven detalló que la conductora le decía groserías y lo sacaba de los camerinos.

“Me decía: ‘órale tú, pinc*e chamaco, ya estás huev*do, salte. Así eran siempre conmigo, o sea, sí eran pesadas, pero pues estaba chiquito, yo nomás me salía...Yo ni me amargaba ni me ponía triste”, afirmó.

Al tiempo, a la madre del payasito, la señora conocida como ‘Doña Chave’, se le cuestionó sobre la situación tras siempre permanecer en las grabaciones del programa, a lo que reconoció que era verdad y que sí le daban ganas de enfrentar a Cecilia tras los episodios referidos por su hijo.

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Por su parte, ‘Gomita’ intentó suavizar los hechos y mencionó que el episodio de las galletas para perro pudo ser parte de una confusión:

“Pensemos, ¿no? Que ahí en ese momento se le hizo fácil darte las galletas, no para que te las comieras tú, para que se las dieras al perro, pero como eres un niño, en lugar de dárselas al perro, te la comiste”, dijo la también creadora de contenido.

‘Gomita’ y las secuelas que le dejaron en ‘Sabadazo’

En diversas entrevistas, ‘Gomita’ ha relatado los maltratos y humillaciones que vivió durante su paso por la emisión sabatina. Su llegada al programa ocurrió cuando apenas tenía 16 años, primero como payasita y luego como conductora. Aracely ha indicado que en la emisión y para permanecer en el proyecto, aceptó situaciones que hoy no permitiría, como burlas constantes sobre su físico y actividades que sus compañeras no quería realizar.

Señaló que la llamaban “la gordita, la feíta”, y que esas críticas la llenaron de inseguridades y traumas. Y además del bullying, denuncio que durante sus primeros tres años en el programa no recibió pago y que tuvo que entregar el 30% de sus ingresos de otros trabajos como “derecho de piso”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cecilia Galliano dice que el tema de ‘Gomita’ le aburre

Directamente, ‘Gomita’ señaló como principales agresoras a Laura G y a Cecilia Galliano, y tras varios años, la conductora regiomontana admitió públicamente las acusaciones y ofreció una disculpa, mientras que Cecilia ha guardado silencio.

Sabadazo gomita maltrato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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