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Verónica Castro provoca zafarrancho, SE HIPERVENTILA y José Manuel Lechuga se viraliza por gritos a reporteros

El actor contó “la película completa” y explicó que las imágenes donde les grita a los medios de comunicación fueron sacados de contexto.

Mayo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Veronica-Castro.jpg

Verónica Castro protagonizó tremendo escándalo en la obra ‘No te vayas sin decir adiós’.

José Luis Ramos

“A toda la opinión publica:

Aquí está la película completa del video sacado de contexto que está circulando en redes.

Me parece importantísimo mostrar todo el contexto del fragmento en donde aparezco pidiendo respeto a tan importante evento que fue celebrar el éxito de una obra de teatro con 300 representaciones.

Dicho lo anterior quiero agradecer a todos los medios que nos acompañaron en esta celebración tan importante para nosotros.

Fue una noche llena de emoción, invitados, tiempos complicados y mucha intensidad antes de entrar a escena, lo que generó algunos momentos de tensión.

Sin embargo se logró dar una gran función en donde el público, invitados, actores en escena y prensa disfrutamos al máximo.

Gracias por estar siempre”, se lee en el mensaje que colgó el actor en sus redes sociales”, explicó ante la gritoniza que asegura “se malinterpretó”.

“Fue una noche llena de emoción, invitados, tiempos complicados y mucha intensidad antes de entrar a escena, lo que generó algunos momentos de tensión”.

El pasado viernes 15 de mayo, se llevó a cabo una función especial de la obra ‘No te vayas sin decir adiós’ en el Foro Cultural Chapultepec, esto como parte de sus 300 representaciones. Todo parecía una noche de celebración hasta que se armó un escándalo afuera del teatro.

Y es que las últimas declaraciones de Castro paralizaron a todos, pues ante el truene de su hijo Cristian con Victoria Kühne, ‘La Vero’ ‘montó en pantera’ y lo llamó “mentiroso, tonto y muy inmaduro”. Por ello, todos los medios de comunicación buscaban tener más detalles de sus palabras.

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De acuerdo al actor José Manuel Lechuga, quien forma parte del elenco de la puesta, la prensa acordó esperar a las afueras del recinto, sin embargo, ante el paso de la camioneta de Castro rompieron el cerco humano que intentaba frenarlos y entre el jardín rodearon el vehículo de la artista.

Juan-Ferrara.jpg

José Luis Ramos

‘La Chaparrita Consentida’ lucía asustada y se dice que se hiperventiló ante la presencia de un gran número de medios de comunicación. Tuvo que esperar a que se bajaran los ánimos para salir de su auto y sólo respondió algunas preguntas.

Ante los gritos, empujones y jaloneos, fue Lechuga quien salió al quite para pedir respeto al elenco, al público que ya esperaba el inicio de la función, a Juan Ferrara, quien está despidiéndose de sus proyectos y a la invitada de lujo, Verónica Castro.

“A toda la opinión publica:

Aquí está la película completa del video sacado de contexto que está circulando en redes.

Me parece importantísimo mostrar todo el contexto del fragmento en donde aparezco pidiendo respeto a tan importante evento que fue celebrar el éxito de una obra de teatro con 300 representaciones.

Dicho lo anterior quiero agradecer a todos los medios que nos acompañaron en esta celebración tan importante para nosotros.

Fue una noche llena de emoción, invitados, tiempos complicados y mucha intensidad antes de entrar a escena, lo que generó algunos momentos de tensión.

Sin embargo se logró dar una gran función en donde el público, invitados, actores en escena y prensa disfrutamos al máximo.

Gracias por estar siempre”, se lee en el mensaje que colgó el actor en sus redes sociales”, explicó ante la gritoniza que asegura “se malinterpretó”.

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Verónica Castro José Manuel Lechuga
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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