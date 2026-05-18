Verónica Castro provoca zafarrancho, SE HIPERVENTILA y José Manuel Lechuga se viraliza por gritos a reporteros

“A toda la opinión publica:

Aquí está la película completa del video sacado de contexto que está circulando en redes.

Me parece importantísimo mostrar todo el contexto del fragmento en donde aparezco pidiendo respeto a tan importante evento que fue celebrar el éxito de una obra de teatro con 300 representaciones.

Dicho lo anterior quiero agradecer a todos los medios que nos acompañaron en esta celebración tan importante para nosotros.

Fue una noche llena de emoción, invitados, tiempos complicados y mucha intensidad antes de entrar a escena, lo que generó algunos momentos de tensión.

Sin embargo se logró dar una gran función en donde el público, invitados, actores en escena y prensa disfrutamos al máximo.

Gracias por estar siempre”, se lee en el mensaje que colgó el actor en sus redes sociales”, explicó ante la gritoniza que asegura “se malinterpretó”.

