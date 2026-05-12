Cristian Castro se declara soltero y DESMIENTE ROMANCE con Victoria Kühne, a quien Verónica llamó “nuera”

“Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”.

Luego de que hace unos días, la empresaria regiomontana Victoria Kühne compartiera una serie de fotografías y mensajes que anunciaban el inicio de un noviazgo, Cristian Castro puso fin a los rumores.

Tras ofrecer un concierto en Aguascalientes, el intérprete se reunió con la prensa en el aeropuerto y dejó en claro que no existe una relación sentimental con Victoria. Explicó que el vínculo que mantienen se limita a una amistad y a proyectos profesionales, esto a pesar de que la propia Verónica Castro expresó ante la prensa: “Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíbleble, muy linda”.

En tanto, Castro reconoció que sí existió cercanía con la joven regia, pero descartó que sostuvieran un noviazgo.

“En realidad creo que fue como... No sé... sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo”, dijo Cristian.

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Al tiempo, el intérprete de ‘Azul’ también admitió que enfrenta un momento complicado, pues permanece soltero, hecho que no disfruta.

“Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”, reconoció.

También habló de la relación con su mamá…

En medio de la charla, Castro dejó en el aire que la comunicación con ‘La Chaparrita Consentida’ ya no es tan sencilla como antes. Y contó qué le regaló por el Día de las Madres.

“Sí, ya le mandamos unas flores, le mandé una notita, que, aunque cada vez nos entendemos menos, pues yo la sigo queriendo como si fuera un niño y siempre la voy a estar adorando”, comentó.

Luego, habló de sus hijos y el orgullo que siente por ellos. En particular, contó que Rafaela, la menor, poco a poco comienza a abrirse paso en una futura carrera artística.

“Sí, cómo no, está creciendo mucho la nena y estoy muy contento que puede estudiar. Los otros dos están en la universidad y pues ya con ganas de verlos recibidos”, expresó.

Entre confesiones, Cristian sorprendió al revelar que retomará sus estudios universitarios. Incluso aseguró que ya eligió la carrera que desea cursar.

“Yo también voy a hacer mi graduación, los voy a invitar. Quiero que estén ahí porque la hacemos en agosto”, comentó sonriente.

Cuando le preguntaron qué estudiará, respondió sin rodeos: “Me voy a meter a Diseño Industrial”.

La decisión, explicó, nació de su interés por el diseño de objetos y tecnología. “Pues para diseñar así, mira, qué bonita tu cámara y todo eso”, dijo.

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Antes de concluir, Cristian reveló que espera contar con la presencia de su madre en ese momento especial, pues asegura que ya le prometió acompañarlo.

“Va a venir, va a venir, ya me prometió. Ojalá que no me falle ahí, porque pues voy a llorar demasiado”, concluyó.