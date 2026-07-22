Chiquis Rivera desata críticas por ofrecer “TALLER DE SANACIÓN” y “experiencias de amor propio” por 8 mil pesos

“Mi corazón rebosa de gratitud por cada alma que se eligió a sí misma y dijo sí a esta experiencia”.

Chiquis Rivera se volvió viral en redes sociales tras anunciar su nuevo emprendimiento: un taller que tiene como objetivo alcanzar el bienestar emocional y la reconexión personal.

‘Alma de luz’ provocó una ola de críticas por las actividades que se imparten y el costo de la inscripción.

Y es que mientras la hija de ‘La Diva de la Banda’ presenta su taller como un espacio para fortalecer la relación con la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma, decenas cuestionaron tanto el precio como el mensaje del proyecto.

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Según la propia Chiquis, el objetivo del encuentro es brindar herramientas para que los asistentes conecten consigo mismos mediante actividades relacionadas con la respiración, introspección y amor propio.

La intención es que cada participante dedique tiempo a escuchar sus emociones y fortalecer su desarrollo personal en un ambiente de acompañamiento, indicó.

Tras llevar a cabo una de las sesiones, Chiquis compartió imágenes y mensajes y describió su experiencia: “Ayer fue un día realmente especial. Mi corazón rebosa de gratitud por cada alma que se eligió a sí misma y dijo sí a esta experiencia”. Al tiempo agradeció a los asistentes que se dieron la oportunidad de “respirar, soltar y recibir”, y reconoció a quienes “se eligieron a sí mismos”.

¿Cuánto cuesta aprender a respirar con Chiquis?

La experiencia que ofrece la hija mayor de Jenni Rivera tiene un costo de 440 dólares, es decir, 7,724 pesos mexicanos e incluye:

Sesión guiada de respiración



Sanación con sonido



Meditación y reflexión



Espacio para escribir un diario



Música en vivo y actuación íntima de Chiquis



Ritual especial de amor propio



Refrigerios ligeros y bocadillos nutritivos



Conexión, sanación y comunidad



Oportunidad de tomarse una foto con Janney

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Ante lo descrito, usuarios en redes sociales se lanzaron contra Chiquis con fuertes comentarios.

“Brujería, ambiente sectario”, “Ay, no, va de mal en peor”, “Desde cuándo estos rituales están mezclados con las cosas de Dios, ¡qué engaño! Que Dios tenga misericordia de ella porque él es amor, pero también fuego consumidor”, “A quien sanó Chiquis porque sólo Jesús puede sanar, eso no es Dios” y “¿A poco para sanar cobran?”.

Y otros más subrayaron que la famosa no muestra una vida muy espiritual en el resto de sus actividades.