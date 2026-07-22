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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman que esperan segundo bebé

Su hijo León ahora será hermano mayor.

Julio 22, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Getty Images

Después de diez años como pareja, la familia conformada por Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez va a tener nuevo integrante: Nacerá una niña.

En una publicación en redes sociales, el cantante confirmó: “Dios nos ha vuelto a bendecir…".

Por si fuera poco, confirmaron el nombre de la pequeña: “Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, anotó el cantante.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Carlos y Cynthia?

Ambos son egresados de La Academia de TV Azteca. Él ganó la tercera temporada y ella participó en la cuarta etapa.

Se conocieron mejor en 2006 en la segunda temporada “Desafío de estrellas”, pero pasaron 10 años antes de hacerse pareja. A finales de 2015, el romance detonó entre Cynthia y Carlos.

Carlos Rivera volvió de España tras protagonizar “El Rey León”, y la relación comenzó tras ser muy amigos. Su amor dio fruto a su primer hijo, León, y ahora esperan a su segunda bebé, María.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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