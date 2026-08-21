Mayra Rojas confiesa que sacó de EE.UU. a la hija de su hermana mientras ella “ESTABA MURIENDO”

“‘Si la niña se queda aquí te la va a quitar el gobierno. Le corresponde la Patria Potestad a tu mamá y a tu mamá se le esta muriendo su hija más chiquita’”.

El pasado 16 de febrero se cumplieron 11 años de la muerte de Lorena Rojas. La actriz perdió la vida víctima de cáncer y poco antes de fallecer se había convertido en madre adoptiva de una niña.

Diversos detalles sobre los últimos momentos de Lorena han sido revelados por su hermana Mayra, sin embargo no había contado cómo salió de Estados Unidos con la pequeña Luciana en brazos mientras ella “estaba muriendo”.

En una charla que tuvo la actriz con el youtuber Nayo Escobar, Rojas contó entre otras cosas, cómo es la vida con sus tres hijos, cómo fue el proceso de adopción de Fabián y Luciana, y cómo curiosamente ellos se parecen más a la propia Mayra que su hija biológica, Ivana.

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Mayra compartió que “uno siempre va adoptando amores” en la vida y que entre ella y su hermana Lorena tenían claro que se haría cargo de su hija ante su muerte. Lorena estaba muy mal, el cáncer había invadido su cuerpo al grado de que le inyectaban morfina cada cuatro horas para que pudiera lidiar con los dolores.

Ante la inminente muerte de Lorena, Mayra tenía como principal preocupación el futuro de sus sobrina y aunque la madre de ambas tendría la custodia de la menor, la señora le adjudicó esa tarea a la hermana mayor.

Por ello, las hermanas se previnieron.

“Mi hermana firmó ante notario un documento en el que decía que yo tenía permiso de sacar a Luciana de Estados Unidos porque yo me venía a trabajar y luego me regresaba, pero ya ni siquiera me salí de Estados Unidos… Cuando ya el doctor nos dijo ‘esto es cuestión de horas’, mi hermana ya no estaba consciente, ya Lorena no estaba ahí”, relató la estrella de ‘Señora Acero’.

Al tiempo, indicó que le habló a la abogada que le dio en adopción a Luciana. “Y le dije ‘la situación es ésta’. Y la abogada me dijo ‘la sacas ahorita de Estados Unidos, pero ahorita’. Eran las 12 y media de la noche. En ese momento compramos un boleto de avión. A las 6 y media de la mañana yo me estaba trepando en un avión… la abogada me dijo ‘si la niña se queda aquí te la va a quitar el gobierno. Le corresponde la Patria Potestad a tu mamá y a tu mamá se le esta muriendo su hija más chiquita’. Entonces me dijo ‘la sacas, legalmente lo arreglas en México, pero no aquí porque te la van a quitar’”.

Entonces Mayra narró cómo salió de Miami para salvaguardar el bienestar de la niña.

“Yo agarré una pañalera, la carriola y a las 6 y media de la mañana me despedí de mi mamá, de mi hermana ya me había despedido, ya tenía yo diciéndole cuanto la amaba mucho tiempo consciente e inconsciente y le dije ‘no te preocupes, yo me hago cargo’ y me vine a México·, esa fue la promesa de Mayra.

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Finalmente, manifestó que tuvo un largo proceso de tres años en el que enfrentó una adopción internacional. Luciana sabe que tiene tres mamás y dos papás -el padre de sus hermanos y la última pareja de la actriz- y que le ha enseñado que el valor radica en quién es y no de dónde viene.