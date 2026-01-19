Hija de Lorena Rojas sorprende al revelar cómo sería su vida si su mamá estuviera a su lado

“Yendo a lugares, como a lugares entre mamá e hija”.

El 16 de febrero de 2015 perdió la vida la actriz Lorena Rojas, en Florida, luego de darle batalla a un cáncer metastásico en huesos e hígado que se le originó en las mamas. La hermana de Mayra, dejó huérfana a Luciana, quien apenas tenía 1 año y cuatro meses.

Rojas siempre buscó ser madre, por ello, tras haber superado su primer diagnóstico de cáncer, analizó sus posibilidades y terminó adoptando a una niña.

El sueño duró mes y medio, pues fue el tiempo que compartieron Lorena y Luciana, quien tenía un año y cuatro meses cuando se la entregaron.

Lorena puedo estar acompañada de su madre y horas antes se despidió de su hija y su hermana Mayra.

En una entrevista para ‘Montse&Joe’, la también actriz compartió que Lorena buscaba tener a su propia hija, pero ante su padecimiento, aparentemente superado, su cuerpo no estaba al cien por ciento, por ello la quiso convencer de adoptar.

Luego de que Lorena adoptó a Luciana y tras su muerte, Mayra recordó cómo fue hacerse cargo de Luciana, una decisión de vida que le colocaron en las manos, de la que dice no arrepentirse, pero que llegó inesperadamente bajo un deseo al universo de que tres hijos “son el número ideal”.

“Y pues muere Lorena y mi mamá dijo ‘ay, mi reina, va, a usted le toca’, y pues ‘sí, claro, o sea no había otro camino. Tengo amigos que me dicen ‘pudiste haber dicho que no’ y ahorita de repente digo ‘por qué no dije que no’”, dijo entre risas.

Luciana cuenta cómo cree que sería su vida junto a Lorena

La ahora adolescente, quien quedó al cuidado de su tía tras quedar en orfandad, expresó cómo habría sido su vida al lado de Lorena Rojas. Luciana, quien cumplió 12 años el pasado octubre, compartió que imagina que planes llevarán a cabo.

“Yendo a lugares, como a lugares entre mamá e hija, como si fuera la hija de Lorena y ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que serían mis hermanos. Pues muy feliz”, relató en el programa ‘Hoy día’.

El día del cumpleaños de Luciana, Mayra publico un mensaje en el que habló de su hija Luciana. “Comparto con el mundo entero la emoción de tenerla cerca. Tan llena de luz y de vida, esta chiquitina es muy feliz, pero a nosotros nos llena el alma”, anotó.

“Deseando siempre que cada instante sea para ti algo inolvidable. Ser tu mamá es un reto que me llena de enormes satisfacciones por el simple hecho de verte feliz”, agregó.

“Te amamos tanto, Luchis. Caminar contigo y verte crecer hace sin duda que la vida sea muy hermosa”, concluyó la artista.

A pesar de su corta edad, Luciana ha mostrado interés por el mundo artístico, siguiendo los pasos de Mayra y Lorena, pues le gusta estar frente a las cámaras y grabar videos para publicarlos en TikTok.

Al igual que a su hermano Fabián, a la adolescente le gusta el hockey sobre hielo y los deportes extremos como las tirolesas.

