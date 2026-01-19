Suscríbete
Famosos

Hija de Lorena Rojas sorprende al revelar cómo sería su vida si su mamá estuviera a su lado

Luciana expresó cómo cree que sería su presente junto a su mamá.

Enero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lorena-Rojas.jpg

Luciana Rojas contó cómo cree que sería su vida junto a su mamá Lorena.

Instagram

“Yendo a lugares, como a lugares entre mamá e hija”.

El 16 de febrero de 2015 perdió la vida la actriz Lorena Rojas, en Florida, luego de darle batalla a un cáncer metastásico en huesos e hígado que se le originó en las mamas. La hermana de Mayra, dejó huérfana a Luciana, quien apenas tenía 1 año y cuatro meses.

Rojas siempre buscó ser madre, por ello, tras haber superado su primer diagnóstico de cáncer, analizó sus posibilidades y terminó adoptando a una niña.

El sueño duró mes y medio, pues fue el tiempo que compartieron Lorena y Luciana, quien tenía un año y cuatro meses cuando se la entregaron.

Lorena puedo estar acompañada de su madre y horas antes se despidió de su hija y su hermana Mayra.

LEE TAMBIÉN: Mayra Rojas jamás imaginó que cumpliría su sueño de tres hijos con la bebé de su hermana: “deseo concedido”

En una entrevista para ‘Montse&Joe’, la también actriz compartió que Lorena buscaba tener a su propia hija, pero ante su padecimiento, aparentemente superado, su cuerpo no estaba al cien por ciento, por ello la quiso convencer de adoptar.

Luego de que Lorena adoptó a Luciana y tras su muerte, Mayra recordó cómo fue hacerse cargo de Luciana, una decisión de vida que le colocaron en las manos, de la que dice no arrepentirse, pero que llegó inesperadamente bajo un deseo al universo de que tres hijos “son el número ideal”.

“Y pues muere Lorena y mi mamá dijo ‘ay, mi reina, va, a usted le toca’, y pues ‘sí, claro, o sea no había otro camino. Tengo amigos que me dicen ‘pudiste haber dicho que no’ y ahorita de repente digo ‘por qué no dije que no’”, dijo entre risas.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Luciana cuenta cómo cree que sería su vida junto a Lorena

La ahora adolescente, quien quedó al cuidado de su tía tras quedar en orfandad, expresó cómo habría sido su vida al lado de Lorena Rojas. Luciana, quien cumplió 12 años el pasado octubre, compartió que imagina que planes llevarán a cabo.

“Yendo a lugares, como a lugares entre mamá e hija, como si fuera la hija de Lorena y ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que serían mis hermanos. Pues muy feliz”, relató en el programa ‘Hoy día’.

El día del cumpleaños de Luciana, Mayra publico un mensaje en el que habló de su hija Luciana. “Comparto con el mundo entero la emoción de tenerla cerca. Tan llena de luz y de vida, esta chiquitina es muy feliz, pero a nosotros nos llena el alma”, anotó.

TE RECOMENDAMOS: José Manuel Figueroa ha soñado que muere en un ACCIDENTE AÉREO… ¡como Yeison Jiménez!

“Deseando siempre que cada instante sea para ti algo inolvidable. Ser tu mamá es un reto que me llena de enormes satisfacciones por el simple hecho de verte feliz”, agregó.

“Te amamos tanto, Luchis. Caminar contigo y verte crecer hace sin duda que la vida sea muy hermosa”, concluyó la artista.

A pesar de su corta edad, Luciana ha mostrado interés por el mundo artístico, siguiendo los pasos de Mayra y Lorena, pues le gusta estar frente a las cámaras y grabar videos para publicarlos en TikTok.

Al igual que a su hermano Fabián, a la adolescente le gusta el hockey sobre hielo y los deportes extremos como las tirolesas.

lorena rojas Mayra Rojas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
legarreta-luiscarlos-origel-.jpg
Famosos
¿Cómo conoció Luis Carlos Origel a Andrea Legarreta? Él nos lo contó y no fue por su tío Pepillo
Enero 19, 2026
 · 
María de Jesús Candedo
julio iglesias kenny.jpg
Famosos
Una acusación más contra Julio Iglesias; rockera cuenta que quiso ligarla en el aeropuerto
Enero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
julio iglesias.jpg
Famosos
Famosas que han salido a defender a Julio Iglesias por las denuncias de abuso
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
rene rubi votarias por mi.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí estrenan habitación de lujo, ¿quiénes terminaron en la bodega de ‘¿Apostarías por mí?’?
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Influencer-asesinada.jpg
Viral
Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero
La joven influencer, de 29 años, fue asesinada y el atacante fue detenido y dio escalofriantes detalles del crimen.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
domeinica montero.jpg
Telenovelas
¿Quiénes son los villanos que le hacen la vida imposible a Angelique Boyer en “Doménica Montero”?
Hoy es el estreno por las estrellas de la nueva telenovela de Boyer, con Marcus Ornellas como coprotagonista
Enero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepillo origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel responde a quienes lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado
El conductor tiene una teoría de por qué la gente habla mal de él
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
la chupitos liliana arriaga.jpg
Famosos
Detrás de La Chupitos hay una tragedia y Liliana Arriaga la revela por primera vez
“Me quería esconder por miedo”, confiesa la comediante, quien ha vivido así durante más de 30 años
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores