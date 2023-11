Mayela Laguna confirma que Enrique Guzmán tocó indebidamente a su hija

Mayela Laguna reaccionó a las polémicas declaraciones que hizo Enrique Guzmán sobre sus gustos hacia las menores de edad.

Enrique Guzmán ha generado controversia en los últimos días por un supuesto video que existe y que vio el periodista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, donde aparece el cantante abusando de una menor de edad, quien podría ser la hija mayor de Mayela Laguna.

Hace unos días, Enrique Guzmán habló ante este delicado tema diciendo, fiel a su estilo: “No sé, no he visto nada. ¿Tengo costumbre yo de vi0l4r señoritas o niñas? Seguramente como tengo fama de ser vi0l4d0r de niñas de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locos”.

El día de ayer, el papá de Alejandra Guzmán explotó en plena conferencia de prensa ante el tema del comprometedor video y lanzó una escandalosa declaración: “A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Estos controvertidos comentarios llegaron a oídos de Mayela Laguna, quien también habló sobre el escandaloso video en el que supuestamente aparece su exsuegro con su hija.

Mayela Laguna se ha echado en contra a la familia Pinal luego de que Luis Enrique Guzmán dio a conocer que Apolo no es su hijo. laguzmanmx

“Sí, lo dijo el señor Emilio Morales, que hay un video, no ha dicho que es un video referente a mi hija, no sé qué video es, no vio un video referente a mi hija, no tengo más que decir sobre ese video”, indicó la expareja de Luis Enrique Guzmán en el programa ‘Sale el sol’.

“Se me hacen asquerosas, como él, sinceramente, qué pena por el señor César Costa y la señora Angélica María y todos los que están con él, tengan que estar escuchando esas cosas, porque hay gente que está sufriendo de acoso, de abuso y no se vale, no es justo por esa gente”.

La conductora Joanna Vega-Viestro insistió en preguntarle a Mayela Laguna sobre el comprometedor video en el que presuntamente aparece el famoso cantante de los años 60’s con su hija.

“Si yo en un momento no hice nada fue porque mi hija no se quiso hacer viral, porque me lo suplicó llorando que no quería hacerse viral, es una niña que lleva una vida normal, ya pasaron dos años de eso, fue en una fiesta donde sí hubo algo, que estaba visto por todos los de la fiesta, no nada más por mí, nadie tiene ese video, no sé si lo tengan lo de la fiesta. Es un video que en su momento sí se habló y se iba a denunciar y que se iban a hacer las cosas, pero mi hija menor de edad fue la que no quiso, la que me suplicó que no lo hiciera y se tomaron otras cartas en el asunto, tanto que hace dos años que ya no veo a mi hija”.

“No, no fue un abuso, no quiero que piensen que yo estoy escondiendo un abuso, no fue un abuso tal cual, sí hubo algo ahí, sí (tocamientos inapropiados). Que quede claro que a mí nadie me pagó para no sacar el video, lo hice por mi hija, me cuesta mucho trabajo estar hablando de esto, pero ya hasta me estoy enfermando físicamente, ahorita muy mal por ejemplo ya estoy harta”.

