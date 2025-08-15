Suscríbete
Una familia mexicana diseña “La silla de Abelito”: un símbolo de inclusión (y el cariño de los fans)

Tras el incidente con su banquito, Abelito una familia elabora una silla convertible hecha a su medida.

August 15, 2025 • 
Luz Meraz
No es solo una silla, es un símbolo de inclusión. Abelito lo ha dicho, el mundo no está pensado para personas como él.

Abelito, el influencer zacatecano de apenas 1.14 m de estatura, protagonizó uno de los momentos más comentados en La Casa de los Famosos México: su pequeño banquito se rompió cuando Dalilah Polanco se apoyó en él sin saber que era un accesorio adaptado especialmente para él.

Esa escena sacudió las redes. Pero la respuesta desde afuera del reality no se hizo esperar: una familia mexicana, dedicada a la carpintería, creó una silla especial para Abelito.

Resistente, de colores llamativos y con función de escalera, esta silla fue hecha con mucho amor. La familia y el fandom de Abelito están pidiendo que se le permita ingresar al set como símbolo de inclusión real.

Una silla que dice “te veo, existes”

El incidente no pasó desapercibido. En redes, usuarios criticaron la falta de adaptación del set y la producción fue señalada por no prever las necesidades físicas de Abelito: desde cámaras a su nivel hasta bancos para alcanzar objetos, todo quedó en evidencia.

Ahí surgió la iniciativa artesanal: una familia mexicana construyó una verdadera pieza de inclusión. Ttras ver las imágenes del banquito roto, Fernanda Guzmán Gallardo y su padre, Juan Fernando, carpinteros de oficio, decidieron hacerle una silla personalizada.

En tan solo una semana, elaboraron una silla especial para Abelito, resistente y multifuncional, que se convierte en escalera con un sencillo movimiento y cuenta con un seguro para garantizar estabilidad. El mueble, pintado en un tono lila que combina con la decoración de la casa, lleva grabado el nombre del influencer y está diseñado para facilitarle tareas como alcanzar repisas o lavar platos sin ayuda.

“Sentí mucha ternura cuando vi que se rompió su banquito, y pensé que necesitaba algo más resistente. Así que creamos una pieza personalizada con sus medidas y con madera de pino que le durará toda la vida”, contó Fernanda en entrevista para Cuéntamelo Ya!.

La publicación del proceso en TikTok se volvió viral en cuestión de segundos y en el programa de televisión narraron cómo fue el proceso de creación.

Tan fuerte que incluso otras personas podrán subirse en ella, la silla de Abelito está lista para hacer la estancia del influencer más cómoda. A través del programa intentaron que La Jefa la permita ingresar al reality como obsequio, aunque todavía no hay respuesta.

La historia de Abelito va más allá del reality. Su casa en Zacatecas es un ejemplo de accesibilidad: estufas bajas, muebles a su medida, lavabos, camas, y hasta un sillón que evita que se le duerman los pies. En sus propias palabras, el mundo no está pensado para alguien como él… y eso aplica también a los shows televisivos.

La Casa de los Famosos México Abelito
Luz Meraz
Redactora
