Famosos

Elaine Haro da duro golpe al Cuarto Noche: gana el reto de salvación en La Casa de los Famosos

Elaine se enfrentará a Aldo de Nigris para saber quién de los dos obtiene el beneficio de salvar a un habitante de la eliminación

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
reto de salvación (1).jpg

La salvación reto de azar

ViX

La salvación de la tercera semana en La Casa de los Famosos fue un reto único en el que participaron todos los habitantes que permanecen en La Casa de los Famosos México.

A diferencia de las dos primeras salvaciones, en esta ocasión no hubo eliminación previa al mediodía, por lo que todo se definió en la gala de la noche.
Todos fueron convocados al jardín para la prueba, con excepción de Aldo de Nigris, quien es el lider de la semana y no participó pues tiene el beneficio de la inmunidad.

Aldo ganó la prueba del líder el lunes, cuando se convirtió en la sirena más rápida y precisa en una competencia en la que le ayudó el buen físico que tiene por su pasado de futbolista y su formación en el gimnasio.

¿Quién ganó el tercer reto de robo de salvación?

El reto consistió en romper calaveras en cuyo interior estaba un papelito con el nombre de uno de los habitantes. Cada uno de ellos rompió una calavera y el nombre que aparecía quedaba eliminado.
Al final quedaron solamente Mar y Elaine como posibles retadoras de la salvación.

retosalvacioncasadelosfamosos.jpeg

La última calaverita la rompió Abelito

ViX

Y le tocó a Abelito romper la calavera decisiva: el nombre que apareció es el de Mar por lo que la que ganó el reto fue Eleaine.

La Casa de los Famosos México Elaine Haro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
