¡Terrible! Daniel Bisogno confirma que su hígado está dañado... ¿Necesita un trasplante?

La salud del conductor de ‘Ventaneando’ se ha visto mermada en los últimos meses, pero sigue luchando por su vida.

Daniel Bisogno ha alarmado al medio del espectáculo debido al deterioro en su salud y aspecto físico que ha mostrado en las últimas semanas, luego de haber estado hospitalizado en dos ocasiones en un lapso corto de tiempo.

Después de haber revelado que se le reventaron unas várices esofágicas, provocándole una severa hemorragia en su casa que lo tuvo al filo de la muerte, y luego estuviera internado de emergencia para retirarle la vesícula debido a una inflamación y a un fuerte dolor en el estómago, Daniel Bisogno reveló que seguirá con estudios médicos, para salir adelante de su crisis de salud.

“En la endoscopía vieron que había un pequeño hilito de sangre y querían ver de dónde venía, si de alguna de las várices o no, encontraron de dónde venía y pusieron un pequeño parche, el doctor me dijo está inflamada la vesícula y que hay que operar; mi vesícula estaba muy pegada al hígado y al pancreas; lograron limpiar todo bien y evitaron una hemorragia”.

Ante las especulaciones que han surgido respecto a que ‘El Muñeco’ está en la lista de espera de un trasplante de algún órgano, el conductor de ‘Ventaneando’ se sinceró en entrevista con su jefa de trabajo, Pati Chapoy, y compartió que su hígado está dañado.

Daniel Bisogno reveló que tiene dañado su hígado. ventaneando

“Ya no es un hígado de 15 años, hay que estar cuidando y estar al pendiente. Bien bien, no, lógicamente (el hígado) está dañadón, no dando problemas, funcional, hasta el momento, al día de hoy, por eso hay que estar vigilándolo constantemente eso y todo lo demás; el hígado tiene sus daños, obviamente, pero hasta el momento está funcional”.

“Ay no (no necesito un trasplante), lógicamente la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento, de repente pueden satanizar palabras que no tienen idea y que no entienden. Hasta el día de hoy el informe que yo tengo de mis doctores y es el que quiero tener es seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para estar como me siento cada vez, mejor”.

