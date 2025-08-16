Suscríbete
Viral

¡Encuentran conejos con tentáculos!: Parecen los animales infectados de ‘The Last of Us’

Conejos con protuberancias parecidas a cuernos o tentáculos son encontrados en Colorado. Portan un virus que no es peligroso ni para humanos ni para mascotas.

August 15, 2025 • 
Luz Meraz
conejos.tentaculos} .png

Los conejos con “tentáculos” en Colorado desatan alarma, pero su condición es viral... y benigna

Instagram

En Fort Collins, Colorado, habitantes comenzaron a descubrir conejos cola de algodón que parecían sacados de una serie postapocalíptica: presentaban verrugas oscuras y filamentos que asemejaban cuernos o tentáculos.

El fenómeno, viralizado en redes, desató una ola de preocupación… hasta que expertos confirmaron que no se trata de una mutación mortal, sino de una infección por el virus del papiloma de Shope, algo común en conejos, especialmente durante el verano.

De terror viral... al alivio científico

El Servicio de Parques y Vida Silvestre de Colorado ha recibido múltiples reportes de conejos con estos tentáculos. Aunque visualmente impactantes (algunas personas lo describen como conejos zombies o demoníacos), las lesiones son benignas.

El virus se transmite mediante insectos como garrapatas y mosquitos, y afecta únicamente a conejos, sin riesgo para humanos, perros u otras especies. La mayoría de los conejos infectados se recuperan naturalmente.

De la leyenda a la ciencia: el origen del mito “jackalope”

El fenómeno de conejos con cuernos o tentáculos no es ningún invento moderno. El descubrimiento del virus en los años 30 inspiró la leyenda del jackalope, un conejo mitológico cornudo del folclore norteamericano. Además, el estudio de este virus fue clave para entender cómo los virus pueden causar cáncer, contribuyendo al desarrollo de modelos científicos relacionados con el VPH humano.

Estos conejos no son monstruos, solo portadores de un virus que, aunque es espeluznante en apariencia, no es peligroso y no debe ser motivo de alarma.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

Conejos con tentáculos
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
kseniya-muerte-.jpg
Viral
Luto por Miss Rusia 2017: Kseniya Alexandrova murió a 4 meses de su boda
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elevador-mitikah.jpg
Viral
Se desploma elevador en Plaza Mitikah, donde fue la premier de la película Mirreyes Vs Godínez
August 12, 2025
 · 
TVyNovelas
actriz-adultos-luto-.jpg
Viral
Luto por Lina Bina: De qué murió la actriz de contenido para adultos a sus 24 años
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fifa-voluntarios.jpg
Viral
Ya abrió el registro para ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
casa-famosos-habitantes-.jpg
Famosos
¡Amenazan con demandar a La Casa de los Famosos por este video!
Galilea Montijo confirmó la amenaza.
August 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cazzu nodal ángela aguilar
Famosos
Cazzu responde sutilmente y Ángela Aguilar se quiebra tras entrevista de Christian Nodal
Las declaraciones del cantante a Adela Micha revolvieron las aguas nuevamente
August 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Anahí-Ninel-Conde.png
Famosos
Anahí saca a Mía Colucci para pedir a los “rebeldes” que salven a Ninel Conde en LCDLFM
Otras famosas, como Itatí Cantoral, se unieron para activar a sus fans y salvar a la “Bombón Asesino”.
August 15, 2025
 · 
Luz Meraz
Aldo-Mariana.png
Famosos
¿“Marialdo” en peligro?: el shippeo de Mariana Botas y Aldo De Nigris vive un momento tenso
Las redes arden con el nuevo “romance virtual” entre Mariana Botas y Aldo De Nigris, bautizado como “Marialdo”, pero la actitud reciente de Aldo De Nigris pone en peligro el shippeo de los fans.
August 15, 2025
 · 
Luz Meraz