Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su testamento tras conocer que Apolo no es su sobrino

Alejandra Guzmán ha recibido varios golpes en su vida, como la separación de sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, cuando tenía seis años, la muerte de su hermana Viridiana y el distanciamiento con su hija Frida Sofía.

Una nueva adversidad se ha sumado a esa lista: la prueba de paternidad que se realizó su hermano Luis Enrique y que no es compatible genéticamente con el pequeño Apolo, algo que le ocultó por años su entonces pareja Mayela Laguna.

Alejandra Guzmán abrió su corazón ante las cámaras para compartir cómo recibió la triste noticia y sobre lo que pasará con su testamento tras descubrir la verdad que tanto tipo les ocultó la mamá de Apolo.

“Luis Enrique me dijo el otro día que no se acordaba de muchas cosas de mi papá en la casa, por eso tengo la ilusión de que Apolo no se acuerde de todo o que está pasando ahora, es un gran niño; mi papá me dijo: ‘Ese niño no es Guzmán’... Hubo muchas cosas que nos decían más o menos, la verdad, entre comentarios, acciones, palabras... Qué fuerte es el engaño, el abuso, la mentira. Mi mamá, mi hermano y yo estamos impactados... Por algo lo pusieron en nuestra familia (al pequeño Apolo); le hemos sembrado mucho amor, algún día volverá, como mi papá. Siempre te queda, intriga, él (Luis Enrique) también tiene derecho a saber la verdad, nos engañó a todos; la mentira dura mientras la verdad llega”.

“Sigo encariñada, hago terapia, estoy con un neuropsiquiatra, tomo antipresivos, creo que ya me estoy dando cuenta de qué puedo hacer para no dejar que no me hagan pedazos mi corazón”, agregó ‘La Guzmán’ en entrevista con ‘Ventaneando’.

La cantante compartió que su hermano está viviendo un duelo muy difícil al enterarse que Apolo no es su hijo.

“Ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el duelo que está viviendo... que haya sido de un día para otro que te arranquen del corazón un amor tan grande... No me gusta que extorsionen a mi familia, hasta ahí llegó (Mayela), del robo a la casa de mi mamá, extorsión, robos, mentiras, que no se lo merece ni mi mamá, ni mi hermano, ni yo, ni el niño.

¿Qué pasará con su testamento?

Respecto a si su testamento sufrirá cambios luego de enterarse que Apolo no es su sobrino de sangre, pues mucho se ha hablado de que supuestamente todo se lo dejaría a Apolo cuando llegue a faltar y no a su hija Frida Sofía.

“Eso fue un chisme tras otro, lo sabrán cuando me muera, ahí les contaré a quién les voy a dejar mis cosas... Mejor me las gasto, para eso soy buena (risas); hay que gastárselo antes de que (suceda)”, finalizó.