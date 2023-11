Pepillo Origel perdona a Shanik, pero Martha Figueroa no quiere volverla a ver aplastada en el programa

Martha Figueroa sigue dándole cuerda a Juan José Origel en el pleito que tuvo con Shanik Berman.

Luego de haberla llamado “hocicona” por ventilar su vida sentimental con un supuesto hombre 46 años menor que él al que conoció en España, Juan José Origel ya perdonó a Shanik Berman, después de que la conductora le pidió disculpas a su amigo al borde del llanto.

“Shanik, aquí no te vuelves a aplastar nunca, por andar hablando de mí, hocicona”, dijo ‘Pepillo’ hace unos días en el programa ‘Con permiso’.

Ahora, el periodista de espectáculos ya perdonó en público a su amiga: “Todo se nos olvida en la vida, a mí ya se me olvidó lo de Shanik, ya como si nada, me pidió disculpas, y todo, estuvo ahí con mi querida Maxine (Woodside)... Mira Shanik hasta voy a brindar contigo”.

Sin embargo, Martha Figueroa le recordó a Origel: “Y que ahora la ofendida es ella, yo dije: ‘Te lo dije’, cómo va a ser ella la ofendida... Dijiste que nunca se volvería aplastar (aquí) y ahora me lo cumples, por lo menos este año, no vayas a andar con tus cosas”.

A lo que Juan José Origel le respondió: “Pues no faltes”, y Martha le contestó: “Aunque falte, como si no hubiera alguien más en el mundo, te lo dije y te lo dije”.

Por su parte, Shanik no se quedó callada ante los comentarios de Martha Figueroa.

"¿Tú crees (Maxine Woodside) que lo que dijo Martita Figueroa era broma, lo de trae a quién sea pero que no sea Shanik? Sabes que estaba pensando que si algún día me llegan a invitar, voy a llegar con mi silla para no aplastarme en ninguna silla de ellos”, expresó en el programa ‘Todo para la mujer’.

Después de haber arremetido en contra de Shanik, Pepillo le da su perdón divino: “Ya se me olvidó lo de Shanik y ya como si nada pasara”. Esta fue la reacción de la conductora. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside pic.twitter.com/fObu7lev1J — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 14, 2023

