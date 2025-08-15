¡Amenazan con demandar a La Casa de los Famosos por este video!

Uno de los miedos de las celebridades que entran a La Casa de los Famosos México es ser “funados” en redes sociales por lo que digan o hagan, pero hay quienes sin ser parte del reality show se sienten agraviados y hasta amenazan con demandar.

Esta mañana del 15 de agosto, Galilea Montijo confirmó que Drake Bell amenazó a la producción de La Casa de los Famosos México con demandarlos si no eliminaban los videos donde se habla de él.

Y es que al artista no le gustó ser mencionado por Mariana Botas, quien reveló detalles de la noche en la que lo besó. Galilea Montijo dijo sentirse extrañada porque Drake Bell siempre “es lindo”, pero ahora se molestó:

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando ‘que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que iba a someterse a una semana’, ¡muy enojado!”

Drake Bell ocultó su molestia sobre el tema

En un encuentro con la prensa este jueves 14 de agosto, Drake Bell fue cuestionado sobre Mariana Botas y si la apoyaba en el reality. Además, habló del beso y bromeó con no recordarlo porque estaba de fiesta.

“Ella es buena una chica maravillosa, una amiga mía. ¡Estaba en un antro, no me acuerdo nada!”.

Drake Bell calificó todo como un “chisme”, pero dijo: “Es una historia divertida, tuvimos una buena noche y somos amigos, es genial”.

¿Qué fue lo que dijo Mariana Botas?

Drake Bell

Mariana Botas contó en el jardín de La Casa de los Famosos México que una noche, de fiesta en un antro, se besó con Drake Bell.

Recordó que se sentía en un sueño, pues toda la noche tuvo la atención del famoso protagonista de la serie ‘Drake & Josh’, y que incluso le cantó mientras iban a bordo de su vehículo.

Este es el video:

Por cierto, Mariana Botas es noticia porque parece que ya le gusta Aldo De Nigris...