¿“Marialdo” en peligro?: el shippeo de Mariana Botas y Aldo De Nigris vive un momento tenso

Una dupla comenzó a llamar la atención de los románticos digitales. Se trata del influencer Aldo De Nigris y la actriz/conductora Mariana Botas.

Usuarios de TikTok y X crearon el shippeo y ya les pusieron nombre: #Marialdo, compartiendo interminables compilaciones destacando su cercanía, interacción natural y miradas llenas de complicidad.

Del ship al malentendido

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Un malentendido sobre las nominaciones desencadenó un momento tenso. Aldo se molestó y advirtió: “ya no te diré nada”.

Después de esa frase, Aldo De Nigris se mostró distante de Mariana Botas en tres ocasiones seguidas, lo que fue captado por la audiencia. Aunque no hubo confrontación, el silencio y la evasión hablan más fuerte que las palabras.

En una ocasión Mariana le preguntó dos veces a Aldo: "¿Qué tal la suite?”, “Qué tal la suite, deli?”. Y Aldo simplemente la ignoró.

¿Qué causó la molestia de Aldo?

El detonante fue un malentendido durante una charla grupal sobre nominaciones: Elaine Haro expresó duda sobre si Aldo la había nominado. En ese momento, Aldo miró a Mariana esperando un respaldo que no llegó. Su respuesta fría, “no te vuelvo a decir nada”, y las siguientes tres omisiones dejaron claro que esa chispa entre ellos se había apagado, al menos momentáneamente.

La tensión entre Aldo De Nigris y Mariana Botas no pasó desapercibida por los fans porque fue un comportamiento repetido dentro de La Casa de los Famosos México, desatando rumores de ruptura del esperado “Marialdo”.

El comportamiento fue captado en TikTok, donde cientos de fans compartieron compilaciones con comentarios como “Marialdo, ¿qué pasó?” o “esa química ya no está”. Usuarios especulan que la conexión que parecía inquebrantable ha comenzado a desmoronarse.

“Nueva Gomita”... ¿Se repite la historia?

Algunos fans lanzaron una comparación: Mariana estaría repitiendo el rol que Gomita tuvo en la temporada anterior. Una mujer expresiva, que muestra interés, genera tensiones y abre sospechas de romances que podrían estar más en la percepción del público que en el reality. ¿Será?