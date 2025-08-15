Suscríbete
Famosos

Mhoni Vidente predice la muerte de un famoso que conmocionará a México y da pistas de su identidad

La tarotista dice que tuvo una visión trágica, aún más por el hecho de que se trata de un artista muy joven

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni videmte.jpg

Mhoni tuvo una visión esta semana

Youtube

Mhoni Vidente lanzó una de sus predicciones bomba: una tragedia se asoma en el mundo del regional mexicano. Por lo menos eso se concluye luego de escuchar lo que la tarotista reveló la “visión” que tuvo esta semana.

“Se viene la muerte de un artista mexicano”, dijo Mhoni Vidente, quien no reveló el nombre pero sí arriesgó algunas pistas sobre su identidad,
Entre otras cosas, aseguró que en su visión hay algo seguro: se trata de una muerte especialmente trágica porque el artista al que se refiere tiene apenas 25 años, quizá 27.

Las predicciones cumplidas de Mhoni Vidente

Recientemente, la astróloga ha tenido predicciones atinadas, por ejemplo, en las muertes del Papa Francisco y de la Reina Isabel II, además de haber sido certera en eventos mundiales como la pandemia de Covid y el Mundial de Futbol de Catar.

Ahora, Mhoni visualiza una tragedia que, asegura, conmocionará a México por la popularidad del artista en cuestión.

“Es un famoso muy querido y muy joven; va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación”.

WhatsApp Image 2025-08-06 at 7.14.44 PM.jpeg

Mhoni Vidente

Youtube

De acuerdo con esta predicción, la muerte no será un accidente ni por causas de salud, sino relacionadas con un acto violento, lo que agrega un elemento más a la tragedia. Mhoni incluso señaló lo que podría ser el motivo del atentado.

“Lo que pasa es que cuando eres amigo de alguien, te conviertes en el enemigo de otro. Entonces hay que cuidarse”.

Predicción de Mhoni Vidente
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
