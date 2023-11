Enrique Guzmán rompe el silencio sobre fuertes acusaciones de abuso contra una menor

Hace unos días, Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, mencionó haber visto un comprometedor video en el que aparece Enrique Guzmán con una menor de edad.

“Yo creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán y luego me enteré de cosas que no puedo presentarlas... Lo único que puedo decir es que por ahí existe un video donde Enrique Guzmán está abusando de una niña. El video lo tiene Alejandra (Guzmán), lo tiene la mamá de la niña, Enrique Guzmán por supuesto que lo vio y me parece muy fuerte”.

Enrique Guzmán fue captado por los medios de comunicación y respondió sobre el delicado tema que ahora lo tiene nuevamente en el ojo de la polémica.

“No sé, no he visto nada. ¿Tengo costumbre yo de vi0l4r señoritas o niñas? Seguramente como tengo fama de ser vi0l4d0r de niñas de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locos. No sé quién es Emilio Morales, no lo conozco, no sé nada, ni estoy enterada, no sé si (el video) lo tenga Alejandra, no sé de qué me hablan”.

Ante los rumores de que la menor podría ser la hija mayor de Mayela Laguna, su exnuera, el cantante comentó: “No sé quién es Mayela... La señora que también dice que es su hija, seguramente como tengo fama de ser vi0l4d0r de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locos, que exponga (los audios), habrá qué verlos, te apuesto a que no los hay”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si tiene miedo de que las declaraciones de presunto abuso que hizo Frida Sofía en su contra sean ciertas, el señor Guzmán respondió: “No sé quién es Frida... Ah, la niña, ella puede decir lo que quiera, es su palabra contra la mía”.

Puede interesarte:

Mariana Ochoa ventila a famoso comediante por haberle enviado su pack

Addis Tuñón suelta la verdad sobre la crisis en el matrimonio de Maribel Guardia y Marco Chacón

Al interior de la emotiva boda de María José con Mauricio García