La telenovela que casi le cuesta la vida a Alexis Ayala pero le valió un premio TVyNovelas

Alexis Ayala era el protagonista pero muere en el primer capítulo. “Amar a Muerte” fue una telenovela atípica e incluso hubo quienes consideraron que era más una teleserie debido a su temática de reencarnación y la manera en que se desarrolla la trama.

Pero incluso más allá de lo que el televidente vio en pantalla, hubo otra historia incluso más fantástica que la ficción: Alexis Ayala tuvo una segunda oportunidad de vida... sí, igual que sucede con su personaje.

Las lecturas previas para la telenovela “Amar a Muerte” comenzaron en mayo y en la primera semana de junio los actores ya estaban grabando las primeras escenas, incluyendo la boda del personaje de Alexis con el personaje de Angelique Boyer, la protagonista.

Alexis y Angelique días antes de la tragedia Televisa

En esos días, Alexis y Angelique hicieron fotos y entrevistas de promoción para explicar este proyecto: un melodrama en el que el millonario León Carvajal (Alexis Ayala) es asesinado durante la fiesta de su boda, pero al ser declarado muerto sucede lo inexplicable: su alma reencarna en el Chino Valdés, un sicario sin piedad, interpretado por Michel Franco.

“El magnate regresa literalmente de la muerte para averiguar quién lo asesinó y por qué”, dice la sinopsis de “Amar a Muerte”, que se puede ver en ViX

¿Cómo fue el infarto de Alexis Ayala?

Después de grabar esa secuencia de la muerte de su personaje León Carvajal, Alexis Ayala debía tener una semana libre pues no había escenas suyas en el libreto.

El actor ha contado que quería aprovechar esos días para ir a Acapulco para arreglar los detalles de su separación con María Fernanda, su esposa en ese tiempo.

“Pero me cambiaron el llamado y me dijeron que grababa el lunes. Entonces pensé en no ir a Acapulco pero María Fernanda me dijo: sí, tienes que venir”.

Ayala viajó y en cuanto aterrizó, comenzó a sentirse mal pero no le dio importancia. Habló con María Fernando incluso sobre qué pasaría en caso de que alguno de los muriera. Al día siguiente los síntomas se agravaron pero Alexis todavía no identificaba que estaba ante un infarto.

Ya por la tarde noche su salud se deterioró´hasta el punto de que se sentía muy débil y ni siquiera podía tomar el teléfono para pedir ayuda.

“Sentí miedo, mucho miedo. Fue una escena terrible, estaba yo en baño vomitando y sin fuerzas... en ese momento me di cuenta que me estaba infartando”, dijo en una entrevista para el canal de Isabel Lascuráin.

Por fortuna, en ese momento, María Fernanda lo llamó a su celular y él alcanzó a contestar. Gracias a eso, lo llevaron a un hospital y lo regresaron del infarto.

Las grabaciones de “Amar a Muerte” por supuesto se retrasaron para esperar que Alexis Ayala se recuperara. La historia tuvo algunas modificaciones para que el se mantuviera al aire mientras Alexis tenía la suficiente fuerza para volver a las grabaciones.

Elenco de “Amar a muerte” ViX

Para noviembre de ese 2018, el actor y la telenovela habían retomado su curso normal.

“Ya estoy recuperado, listo para mi segunda oportunidad de vida”, dijo Alexis en una entrevista con Pepillo Origel. “Tengo mi corazón como el de un chamaco de 18 años”.

Al año siguiente, Alexis estuvo nominado a los Premios TVyNovelas y ganó en la categoría de Primer Actor.