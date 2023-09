Luis Enrique Guzmán le quitará la custodia de Apolo a Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán habló por primera vez luego de la prueba de paternidad que se hizo y hasta sacó los trapitos sucios de su ex, Mayela Laguna.

Luis Enrique Guzmán rompió el silencio tras dar a conocer hace tres meses que se hizo una prueba de paternidad, la cual no resultó compatible con el ADN del hijo de Mayela Laguna.

“Ella viene defendiendo el rollo de que el niño es mío, de que si la prueba de repente resulta positiva, me chin.. Lo que yo estoy haciendo es tratar de buscar la nulificación de la paternidad, pero yo no lo estaría haciendo si la prueba no hubiera salido tan contundentemente negativa”.

“El laboratorio en Canadá me dijo que las pruebas son contundentes 99.7 por ciento certeras de que tienes 0 por ciento de compatibilidad genética con el niño”, indicó Luis Enrique en entrevista para el programa ‘Chismorreo’.

Asimismo, el hermano de Alejandra Guzmán habló de las adicciones de Mayela Laguna, por lo que podría tener puntos a su favor para quedarse con la custodia del niño.

“Ya con el antecedente de que es una adicta al cristal y a la cocaína y a la ching... pues obviamente su capacidad como madre está en cuestión, y no nada más ganarle el juicio, quitarle la custodia del niño. Si todo el chiste de este juzgado es el bienestar del niño, lo más lejos que esté de ella, mejor.

Finalmente, el hijo de doña Silvia Pinal y Enrique Guzmán explicó que Apolo, de 4 años de edad, no se parece en nada a él.

“No es igualito a mí, tiene el pelo chino, la cabeza grande y redonda, tiene las orejas grandotas, tiene la barba partida, no tiene la nariz aguileña, la forma y el contorno de sus facciones no tienen que ver ni conmigo ni con ella, son más del papá biológico que de nadie”.